Wendler: „Erste Halbzeit war eine der besten der bisherigen Saison“

– Foto: Tilo Schneider

Das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger am 21. Spieltag hielt, was die Tabellensituation versprochen hatte: Hochspannung, taktische Disziplin und eine gehörige Portion Dramatik. Vor 187 Zuschauern im Thalheimer Waldstadion lieferte die Mannschaft von Trainer René Wendler über weite Strecken eine Leistung ab, die den Übungsleiter nach Abpfiff durchaus positiv stimmte. Besonders die ersten 45 Minuten beeindruckten den Coach nachhaltig. „Die erste Halbzeit war mit einer der besten der bisherigen Saison. Wir haben Eutritzsch kaum zur Entfaltung kommen lassen und dabei im Konterspiel zahlreiche Möglichkeiten erspielt“, bilanzierte Wendler.

Thalheim belohnte sich für den engagierten Beginn in der 22. Minute. Pascal Fabian Förster setzte auf dem rechten Flügel energisch nach und bediente Adrian Teichert, dessen präzise Flanke Pierre Kretzschmar fand. Dieser vollendete per Kopf zur verdienten 1:0-Führung. Doch die Gäste aus Leipzig, die mit dem Selbstvertrauen einer beeindruckenden Rückrundenserie angereist waren, nutzten ihre physische Präsenz bei Standardsituationen. „Eutritzsch war aufgrund der körperlichen Überlegenheit bei Einwürfen, Ecken und Freistößen immer gefährlich“, so Wendler. Ein solcher weiter Einwurf führte schließlich zu einer Situation, die in einem Foulstrafstoß resultierte, den Tom Kuhn in der 28. Minute sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Thalheim jedoch erneut zu – und das auf artistische Weise. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte landete ein abgewehrter Ball bei Tommy Barthold, der aus halblinker Position Maß nahm und das Leder per Direktabnahme unhaltbar in den Winkel drosch. Ein „Traumtor“, wie Wendler treffend feststellte, das den Gastgebern die 2:1-Pausenführung bescherte. Die Freude über den psychologisch wichtigen Treffer wurde jedoch kurz nach dem Seitenwechsel getrübt. Wie bereits am vergangenen Wochenende in Riesa schwächten sich die Erzgebirger durch einen Platzverweis selbst. Adrian Teichert sah in der 56. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. „Dies bedeutete wieder eine halbe Stunde in Unterzahl zu spielen“, kommentierte Wendler die schwierige Phase, in der sein Team fortan defensiv gebunden war.