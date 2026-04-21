Wendler: „Ein total kollektives Versagen“ – Thalheim unterliegt Borea

– Foto: Tilo Schneider

Die Hoffnung, die „miserable Auswärtsbilanz“ ausgerechnet beim spielstarken SC Borea Dresden aufzupolieren, erfüllte sich für den SV Tanne Thalheim am 22. Spieltag nicht. Vor 90 Zuschauern im Dresdner Jägerpark erlebten die Erzgebirger einen Nachmittag, den Trainer René Wendler kurz und bündig als „gebrauchten Tag“ zusammenfasste. Nach der engagierten Leistung der Vorwoche gegen Eutritzsch blieb die Mannschaft diesmal fast alles schuldig.

Bereits in der Anfangsphase deutete sich an, dass die Gastgeber das Spiel kontrollieren würden. Nach 15 Minuten geriet Thalheim folgerichtig in Rückstand: Eric Merkel verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 für Borea. Die Gäste fanden in der Folgezeit keinerlei Rhythmus und ließen die nötige Disziplin in den Zweikämpfen vermissen, die Wendler im Vorfeld so deutlich eingefordert hatte. Noch vor der Pause erhöhte Quentin Fuhrmann auf 2:0 (35.), was die taktischen Pläne der Tanne-Elf frühzeitig über den Haufen warf.

René Wendler fand nach dem Schlusspfiff deutliche Worte für den Auftritt seiner Schützlinge und sparte nicht mit Kritik am gesamten Teamgefüge: „Haben alles von den letzten Spielen vermissen lassen. Das Beste ist noch das Ergebnis gewesen. Ein total kollektives Versagen. Mehr gibt es für dieses Spiel nicht zu sagen.“ Auch im zweiten Durchgang besserte sich das Bild kaum. Zwar versuchte Wendler durch drei Wechsel in der 59. Minute – unter anderem kamen Jonas Haase und Calvin Wilhelm für Förster und Pampel – neue Impulse zu setzen, doch die Spielkontrolle verblieb bei den Dresdnern. In der 78. Minute sorgte Joe Lennard Löwe mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung. Der Treffer des eingewechselten Junis Medjadji in der 82. Minute zum 3:1-Endstand war lediglich Ergebniskosmetik und konnte die enttäuschende Gesamtvorstellung nicht mehr kaschieren.