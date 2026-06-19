Wendler: „Dramatik ist im Abstiegskampf kaum zu überbieten“ Am 30. und letzten Spieltag der Sachsenliga gastiert der SV Tanne Thalheim beim abgeschlagenen Schlusslicht VfL Pirna-Copitz. Im dramatischen Kampf um den Klassenerhalt reicht den Erzgebirgern ein eigener Erfolg allein jedoch nicht mehr aus. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Torsten Schwalm

Der Vorhang fällt in der Sachsenliga, und das Drehbuch für das Saisonfinale hätte kein Regisseur dramatischer schreiben können. Wenn am Samstagnachmittag um 15:00 Uhr die zeitgleichen Partien des 30. Spieltags angepfiffen werden, geht es für den Aufsteiger SV Tanne Thalheim um die nackte Existenz in Sachsens höchster Spielklasse. Die Ausgangslage im Tabellenkeller ist an Brutalität kaum zu überbieten. Thalheim rangiert mit 24 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz – schmerzhaft eingeklemmt zwischen dem punktgleichen SV Lipsia Eutritzsch (Platz 13, ebenfalls 24 Punkte) und dem bereits abgestiegenen VfB Fortuna Chemnitz.

Thalheims Trainer René Wendler blickt mit einer Mischung aus Nervenkitzel und hanseatischer Gelassenheit auf das finale Wochenende. Das Szenario erinnert an den Profifußball, wo im Fernsehen die Bildschirme geteilt werden: „Letzter Spieltag, Dramatik ist im Abstiegskampf kaum zu überbieten. Im bezahlten Bereich würden sie eine Konferenzschaltung machen, aber leider sind wir nicht dort. Trotz alledem freuen wir uns auf diesen Spieltag.“

Dass es überhaupt zu dieser nervenaufreibenden Konstellation kommen musste, verdanken die Thalheimer einem späten Drama am vergangenen Spieltag. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf schnupperte die Tanne-Elf nach einem frühen Tor von Pierre Kretzschmar (9.) bereits am dreifachen Punktgewinn, ehe Karl Petrick in der 90. Minute den bitteren 1:1-Ausgleich für die Gäste markierte. Diese zwei verlorenen Punkte wiegen nun tonnenschwer. „Wir freuen uns, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, mit natürlich anderen Voraussetzungen wie vor Wochen, die Klasse zu halten“, erklärt Wendler sichtlich reflektiert. „Letztendlich haben wir es selbst in der Hand gehabt, jetzt sind wir auf andere Dinge angewiesen.“ Da das Torverhältnis der Thalheimer mit 29:67 deutlich schlechter ist als das von Lipsia Eutritzsch (40:71), muss Tanne am Samstag zwingend mehr Punkte holen als der direkte Konkurrent aus Leipzig, um in der Tabelle vorbeizuziehen. Der Gegner am Samstag, der VfL Pirna-Copitz 07, ist mit lediglich sechs Punkten auf dem Konto das abgeschlagene Schlusslicht der Liga und verabschiedete sich zuletzt mit einer 2:3-Niederlage gegen Fortuna Chemnitz.