Wendler: „Dramatik ist im Abstiegskampf kaum zu überbieten“

Der Vorhang fällt in der Sachsenliga, und das Drehbuch für das Saisonfinale hätte kein Regisseur dramatischer schreiben können. Wenn am Samstagnachmittag um 15:00 Uhr die zeitgleichen Partien des 30. Spieltags angepfiffen werden, geht es für den Aufsteiger SV Tanne Thalheim um die nackte Existenz in Sachsens höchster Spielklasse. Die Ausgangslage im Tabellenkeller ist an Brutalität kaum zu überbieten. Thalheim rangiert mit 24 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz – schmerzhaft eingeklemmt zwischen dem punktgleichen SV Lipsia Eutritzsch (Platz 13, ebenfalls 24 Punkte) und dem bereits abgestiegenen VfB Fortuna Chemnitz.
Thalheims Trainer René Wendler blickt mit einer Mischung aus Nervenkitzel und hanseatischer Gelassenheit auf das finale Wochenende. Das Szenario erinnert an den Profifußball, wo im Fernsehen die Bildschirme geteilt werden: „Letzter Spieltag, Dramatik ist im Abstiegskampf kaum zu überbieten. Im bezahlten Bereich würden sie eine Konferenzschaltung machen, aber leider sind wir nicht dort. Trotz alledem freuen wir uns auf diesen Spieltag.“
Dass es überhaupt zu dieser nervenaufreibenden Konstellation kommen musste, verdanken die Thalheimer einem späten Drama am vergangenen Spieltag. Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf schnupperte die Tanne-Elf nach einem frühen Tor von Pierre Kretzschmar (9.) bereits am dreifachen Punktgewinn, ehe Karl Petrick in der 90. Minute den bitteren 1:1-Ausgleich für die Gäste markierte. Diese zwei verlorenen Punkte wiegen nun tonnenschwer. „Wir freuen uns, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, mit natürlich anderen Voraussetzungen wie vor Wochen, die Klasse zu halten“, erklärt Wendler sichtlich reflektiert. „Letztendlich haben wir es selbst in der Hand gehabt, jetzt sind wir auf andere Dinge angewiesen.“
Da das Torverhältnis der Thalheimer mit 29:67 deutlich schlechter ist als das von Lipsia Eutritzsch (40:71), muss Tanne am Samstag zwingend mehr Punkte holen als der direkte Konkurrent aus Leipzig, um in der Tabelle vorbeizuziehen. Der Gegner am Samstag, der VfL Pirna-Copitz 07, ist mit lediglich sechs Punkten auf dem Konto das abgeschlagene Schlusslicht der Liga und verabschiedete sich zuletzt mit einer 2:3-Niederlage gegen Fortuna Chemnitz.
Trotz der scheinbar leichten Aufgabe unterschätzen die Erzgebirger den Gegner nicht, fokussieren sich aber primär auf die eigene Leistung. „Wir freuen uns auf den schönen Platz in Pirna. Wir werden alles geben, danach schauen wir, was rauskommt“, gibt Wendler die Marschroute vor.
Unabhängig vom Ausgang des Wochenendes betont der Trainer die gefestigte Struktur und die Resilienz des Vereins. Der Aufsteiger hat sich für das Worst-Case-Szenario gewappnet und blickt der Wahrheit ohne Angst ins Auge. Wendler stellt klar: „Ich hoffe, dass das nicht das letzte Spiel in der Landesliga war, aber wir sind mit allen Dingen gewappnet, sind vorbereitet. Und da wird uns auch das Spiel, egal in welche Richtung es geht, nicht umhauen.“