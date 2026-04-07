Wendisch Evern ärgert Römstedt, Barendorf siegt erneut

– Foto: Steffi Rathje

Am gestrigen Ostermontag standen sechs Partien in der Bezirksliga Lüneburg 1 auf dem Programm, nachdem Holdenstedt kampflos gegen Neetze gewinnen konnte. Römstedt patzte und im Keller war Barendorf erneut siegreich. Wir schauen auf die Partien des 20. Spieltags in der Übersicht..

Ein torreiches Spiel mit besserem Ende für Wieren. Juri Malina brachte Barum früh in Führung (6.), ehe Marcel Hoffmann ausglich (36.). Dennis Ohneseit traf per Foulelfmeter zum 2:1 (40.), doch Frederik Strauß (45.) und Laurin-Emanuel Sokoll (61., Foulelfmeter) drehten die Partie für die Gäste. Wieren zog an Barum vorbei und fügte dem MTV die erste Niederlage nach sieben Partien ohne Niederlage zu.

Breese-Langendorf dominierte die Partie klar. Joel-Pascal Meier (22.), Maurice Lange (30.) und Jonas Zuther (38.) stellten früh die Weichen auf Sieg. Paul Schneeberg setzte mit dem 4:0 (85.) den Schlusspunkt. Die Hausherren holten nun 16 Punkte aus sechs Partien und entfernen sich weiter vom Keller. Gellersen gewann nur eines der letzten neun Spiele und belegt einen Abstiegsplatz.

Uelzen setzte sich souverän durch. Nils Brüggemann brachte sein Team früh in Führung (15.), ehe ein Eigentor von Björn Fuhrmann (87.) die Entscheidung brachte. Küsten verlor nun das vierte Spiel in Serie, während Uelzen an Römstedt ranrückte und den Patzer des Tabellenführer ausnutzte.

Beide Teams lieferten sich ein ausgeglichenes Duell. Jeremy Fritz brachte Römstedt früh in Führung (4.), Paul-Lukas Bölter glich aus (60.). Paolo-Jose Rieckmann traf per Foulelfmeter zum 2:1 (65.), doch Lasse Grossmann rettete Wendisch Evern in der Schlussminute einen Punkt (90.). Römstedt hat nur noch vier Punkte vor Uelzen, aber ein Spiel in der Hinterhand. Der Abstand auf Bardowick beträgt neun Punkte, bei zwei Spielen mehr auf dem Konto.

Barendorf zeigte eine starke Leistung. Ben-Luca Kreis (20.) und Dennis Hellström (34.) sowie Laurin Geffert (40.) sorgten für eine klare Führung. Zwischenzeitlich hatte Ben Peucker (27.) ausgeglichen. Den Endstand stellte Alex Fürst (59.) her. Zweiter Sieg in Serie für die Hausherren, die damit die Aufholjagd starten. Adendorf hingegen verlor erstmals nach drei Siegen in Serie und hat nur zwei Punkte Abstand auf die Abstiegsränge.