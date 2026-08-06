Wendezelle will missglückten Pflichtspielauftakt korrigieren

– Foto: Nückel/Steinmann

Zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison empfängt der TSV Wendezelle den FC SF Rautheim. Während die Gastgeber nach dem frühen Pokalaus auf Wiedergutmachung aus sind, geht Rautheim mit einem deutlichen Erfolgserlebnis in den Ligastart.

Für den TSV Wendezelle beginnt die Saison mit dem Anspruch, nach einer starken Vorsaison erneut eine gute Rolle in der Liga zu spielen. Der FC SF Rautheim möchte sich ebenfalls erfolgreich in der neu formierten Staffel etablieren und den ersten Schritt zu einer konstanten Spielzeit machen.

Die neue Spielzeit in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 beginnt für den TSV Wendezelle und den FC SF Rautheim mit einem direkten Duell. Da die Tabelle vor dem ersten Spieltag naturgemäß noch keine Aussagekraft besitzt, richten sich die Blicke vor allem auf die Eindrücke aus der Vorbereitung und den jüngsten Pflichtspielen.

Wendezelle vor erster Bewährungsprobe

Der Pflichtspielauftakt verlief für den TSV Wendezelle allerdings nicht nach Wunsch. In der ersten Runde des Bezirkspokals unterlag die Mannschaft dem TSV Schwicheldt überraschend mit 1:3 und schied früh aus dem Wettbewerb aus. Entsprechend steht das Team bereits zum Ligastart unter Zugzwang, um eine sportliche Reaktion zu zeigen und mit einem Erfolgserlebnis in die Meisterschaft zu starten.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr TSV Wendezelle Wendezelle FC SF Rautheim Rautheim 14:00 PUSH

Vor heimischer Kulisse wird Wendezelle darauf setzen, die Defensivfehler aus dem Pokalspiel abzustellen und offensiv mehr Durchschlagskraft zu entwickeln.

Rautheim reist mit Selbstvertrauen an

Der FC SF Rautheim geht dagegen mit Rückenwind in den ersten Spieltag. Die Mannschaft setzte sich in der ersten Runde des Bezirkspokals souverän mit 4:0 beim TSV Timmerlah durch und sammelte damit früh Selbstvertrauen für den Ligabeginn.

Der deutliche Erfolg dürfte den Gästen zusätzliches Vertrauen geben. Gleichzeitig bietet das Auswärtsspiel in Wendezelle die Gelegenheit, den gelungenen Pflichtspielstart zu bestätigen und mit den ersten Punkten in die neue Saison zu starten.

Zum Saisonbeginn sind die Kräfteverhältnisse naturgemäß schwer einzuschätzen. Die unterschiedlichen Ergebnisse im Bezirkspokal verleihen dem Duell jedoch eine besondere Ausgangslage: Wendezelle ist auf Wiedergutmachung aus, während Rautheim den positiven Schwung aus dem Pokalsieg mitnehmen möchte. Damit treffen am ersten Spieltag zwei Mannschaften aufeinander, die mit unterschiedlichen Vorzeichen, aber dem gleichen Ziel in die neue Bezirksliga-Saison starten: einem erfolgreichen Auftakt.