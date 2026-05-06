Wendezelle vor Pflichtaufgabe – Nachholspiel gegen Lauingen-Bornum

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Wendezelle geht als klarer Favorit in das Nachholspiel gegen den SV Lauingen-Bornum. Während der Tabellenzweite im Aufstiegsrennen unter Zugzwang steht, reist der Tabellensiebte mit Rückenwind aus dem jüngsten Heimsieg an.

Lauingen-Bornum bewegt sich hingegen im gesicherten Mittelfeld. Der Aufsteiger hat sich mit einer ausgeglichenen Bilanz stabilisiert und kann ohne unmittelbaren Druck in die Partie gehen.

Im Nachholspiel des 17. Spieltags empfängt der TSV Wendezelle (2. Platz, 49 Punkte) den SV Lauingen-Bornum (7. Platz, 32 Punkte). Die Konstellation ist eindeutig: Wendezelle benötigt im Rennen um die Tabellenspitze dringend einen Sieg, um den Rückstand auf den führenden Lehndorfer TSV (55 Punkte) nicht weiter anwachsen zu lassen.

Wendezelle mit Reaktionsbedarf

Der jüngste Auftritt des Tabellenzweiten verlief nicht wie erhofft. Beim 2:2 gegen den SV Arminia Vechelde ließ Wendezelle Punkte liegen und verpasste es, den Druck auf die Spitze zu erhöhen. Mit 66:26 Toren stellt die Mannschaft zwar weiterhin eine der besten Defensiven der Liga, zeigte sich zuletzt jedoch nicht durchgehend effizient.

Vor heimischer Kulisse wird daher eine klare Reaktion erwartet, zumal ein weiterer Punktverlust im Aufstiegsrennen ins Gewicht fallen würde.

Lauingen-Bornum mit Selbstvertrauen

Der SV Lauingen-Bornum reist mit einem Erfolgserlebnis an. Der 4:3-Sieg gegen den BSC Acosta II unterstreicht die offensive Qualität der Mannschaft, die bereits 49 Saisontore erzielt hat.

Auch das Hinspiel liefert Hinweise auf eine mögliche enge Begegnung. Beim 2:2 trennten sich beide Teams ausgeglichen, nachdem Wendezelle eine Führung der Gastgeber egalisieren konnte. Dettmer brachte Wendezelle damals in Führung (33.), ehe Hüttenrauch (38.) und Rosburg (49.) die Partie drehten. Kamp gelang schließlich der Ausgleich (65.).

Trotz des ausgeglichenen Hinspiels spricht die Tabellenkonstellation für den TSV Wendezelle. Die Mannschaft verfügt über die größere Konstanz und verfolgt klare Aufstiegsambitionen.

Lauingen-Bornum wird hingegen versuchen, aus einer kompakten Struktur heraus zu agieren und seine Offensivmomente effektiv zu nutzen. Die Ausgangslage deutet auf eine Partie hin, in der Wendezelle das Spiel bestimmen dürfte, während die Gäste auf ihre Chancen warten.