Wendezelle verliert im Aufstiegsrennen an Boden – Lamme erkämpft Remis Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 – 28. Spieltag von red · Heute, 13:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Im Verfolgerduell der Spitzengruppe trennten sich der TSV Wendezelle und der TSV Germania Lamme mit 1:1. Während der Tabellenzweite im Rennen um den direkten Aufstieg Punkte liegen ließ, bestätigte Lamme seine starke Rückrunde mit einem verdienten Auswärtspunkt.

Der TSV Wendezelle hat im Heimspiel gegen den TSV Germania Lamme einen weiteren Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen müssen. Nach dem 1:1 gegen den Tabellen­dritten bleibt Wendezelle mit 56 Punkten auf Rang zwei, hat jedoch fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV. In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung ging Wendezelle in der 29. Minute in Führung. Niclas Kamp nutzte eine der ersten klaren Möglichkeiten der Gastgeber zum 1:0.

Lamme zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt und übernahm insbesondere vor der Pause zunehmend die Spielkontrolle. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Man hat gemerkt, keiner möchte wirklich Fehler machen“, sagte Lammes Kapitän Grazian Borucki nach der Partie. „Wenig Torschancen. Wendezelle geht dann, glaube ich, auch mit der ersten oder zweiten Torschance in Führung. Vielleicht zu dem Zeitpunkt auch verdient.“ Lamme belohnt sich nach der Pause Nach dem Seitenwechsel setzte Lamme die druckvolle Phase fort und kam folgerichtig zum Ausgleich. Borucki traf in der 62. Minute selbst zum 1:1 und stellte damit den Endstand her.