Wendezelle verliert im Aufstiegsrennen an Boden – Lamme erkämpft Remis

Im Verfolgerduell der Spitzengruppe trennten sich der TSV Wendezelle und der TSV Germania Lamme mit 1:1. Während der Tabellenzweite im Rennen um den direkten Aufstieg Punkte liegen ließ, bestätigte Lamme seine starke Rückrunde mit einem verdienten Auswärtspunkt.
Der TSV Wendezelle hat im Heimspiel gegen den TSV Germania Lamme einen weiteren Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen müssen. Nach dem 1:1 gegen den Tabellendritten bleibt Wendezelle mit 56 Punkten auf Rang zwei, hat jedoch fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV.
In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung ging Wendezelle in der 29. Minute in Führung. Niclas Kamp nutzte eine der ersten klaren Möglichkeiten der Gastgeber zum 1:0.
Lamme zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt und übernahm insbesondere vor der Pause zunehmend die Spielkontrolle. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Man hat gemerkt, keiner möchte wirklich Fehler machen“, sagte Lammes Kapitän Grazian Borucki nach der Partie. „Wenig Torschancen. Wendezelle geht dann, glaube ich, auch mit der ersten oder zweiten Torschance in Führung. Vielleicht zu dem Zeitpunkt auch verdient.“
Nach dem Seitenwechsel setzte Lamme die druckvolle Phase fort und kam folgerichtig zum Ausgleich. Borucki traf in der 62. Minute selbst zum 1:1 und stellte damit den Endstand her.
„Danach aber haben wir das Zepter übernommen und haben vor der Halbzeit noch sehr viel Druck ausgeübt“, erklärte Borucki. „Den Ball gut laufen lassen und nach der Halbzeit genauso weitergemacht. Und folgerichtig machen wir dann das 1:1.“
In der Schlussphase entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. „Die letzten 25 Minuten war es dann offener Schlagabtausch. Viele lange Bälle, viele Bälle in die Sechzehner“, sagte Borucki. Sowohl Wendezelle als auch Lamme verpassten in dieser Phase den möglichen Siegtreffer.
Für den TSV Wendezelle ist das Unentschieden im Aufstiegsrennen ein spürbarer Dämpfer. Gegen den direkten Verfolger verpasste die Mannschaft die Möglichkeit, den zweiten Tabellenplatz weiter abzusichern und Druck auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV auszuüben.
Der TSV Germania Lamme hingegen festigte mit nun 51 Punkten Rang drei und bestätigte seine stabile Form. Borucki hob insbesondere die Einstellung seiner Mannschaft hervor: „Dafür, dass es eigentlich bei uns um nichts mehr geht, wieder zurückzukommen nach dem 1:0, nicht aufzuhören – das spricht einfach für die Mannschaft.“