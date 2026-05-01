Wendezelle unter Druck: Reaktion gegen Vechelde gefordert

Am 26. Spieltag empfängt der TSV Wendezelle (Platz 2, 48 Punkte) den SV Arminia Vechelde (Platz 11, 27 Punkte). Die Rollen sind auf dem Papier eindeutig verteilt: Während Wendezelle weiter im Rennen um den Aufstieg bleibt und den Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV (52 Punkte) nicht größer werden lassen darf, kämpft Vechelde um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld. Wendezelle mit Wiedergutmachungsbedarf Die jüngste 0:4-Niederlage beim FC SF Rautheim bedeutete für Wendezelle einen spürbaren Rückschlag. Es war die dritte Saisonniederlage und zugleich die deutlichste.

Mit 64:24 Toren stellt die Mannschaft weiterhin eine der besten Defensiven der Liga, muss jedoch nach dem Ausrutscher eine Reaktion zeigen, um im Aufstiegsrennen konkurrenzfähig zu bleiben. Ein Heimsieg ist dabei nahezu zwingend, um den Druck auf Tabellenführer Lehndorfer TSV aufrechtzuerhalten. Vechelde ebenfalls mit Niederlage Auch der SV Arminia Vechelde reist mit einem Negativerlebnis an. Die 0:2-Heimniederlage gegen den FC Heeseberg unterstrich die bislang durchwachsene Saison. Mit acht Siegen aus 23 Spielen rangiert Vechelde im unteren Tabellenmittelfeld.