Wendezelle unter Druck: Reaktion gegen Vechelde gefordert

Am 26. Spieltag empfängt der TSV Wendezelle (Platz 2, 48 Punkte) den SV Arminia Vechelde (Platz 11, 27 Punkte). Die Rollen sind auf dem Papier eindeutig verteilt: Während Wendezelle weiter im Rennen um den Aufstieg bleibt und den Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV (52 Punkte) nicht größer werden lassen darf, kämpft Vechelde um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld.
Wendezelle mit Wiedergutmachungsbedarf
Die jüngste 0:4-Niederlage beim FC SF Rautheim bedeutete für Wendezelle einen spürbaren Rückschlag. Es war die dritte Saisonniederlage und zugleich die deutlichste.
Mit 64:24 Toren stellt die Mannschaft weiterhin eine der besten Defensiven der Liga, muss jedoch nach dem Ausrutscher eine Reaktion zeigen, um im Aufstiegsrennen konkurrenzfähig zu bleiben. Ein Heimsieg ist dabei nahezu zwingend, um den Druck auf Tabellenführer Lehndorfer TSV aufrechtzuerhalten.
Vechelde ebenfalls mit Niederlage
Auch der SV Arminia Vechelde reist mit einem Negativerlebnis an. Die 0:2-Heimniederlage gegen den FC Heeseberg unterstrich die bislang durchwachsene Saison. Mit acht Siegen aus 23 Spielen rangiert Vechelde im unteren Tabellenmittelfeld.
Vor allem defensiv offenbarte die Mannschaft wiederholt Schwächen, was sich in 50 Gegentoren widerspiegelt. Gleichzeitig fehlt es offensiv häufig an Durchschlagskraft, um Spiele frühzeitig in die eigene Richtung zu lenken.
So., 03.05.2026, 14:00 Uhr
Das Hinspiel verlief klar zugunsten des TSV Wendezelle. Beim 3:0-Auswärtssieg sorgten Balke (4.), Gürth (32.) und Kamp (76.) frühzeitig für klare Verhältnisse. Diese Partie unterstreicht die Favoritenrolle der Gastgeber, die auch im Rückspiel auf ihre spielerische Qualität und Effizienz setzen werden.
Während Wendezelle im Kampf um die Tabellenspitze keine weiteren Ausrutscher zulassen darf, geht es für Vechelde darum, sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren und den Abstand zu den unteren Plätzen zu wahren.
Die Ausgangslage ist klar: Alles andere als ein Heimsieg des Tabellenzweiten wäre angesichts der Konstellation eine Überraschung.