Allgemeines
Hondelage bleibt oben dran. – Foto: MTV Hondelage

Wendezelle siegt zweistellig – Acosta und Hondelage bleiben oben dran

Wendezelle fertigt Absteiger Helmstedt ab.

BZL Braunschw. St. 2

Dieser Auftritt dürfte wohl ein klarer Fingerzeig dafür sein, wie schwer es die neu formierte Mannschaft aus Helmstedt in diesem Jahr auch in der Bezirksliga haben dürfte. Nach Platz 15 in der Landesliga, der den Abstieg bedeutete, stehen die Zeichen auch zu Beginn der neuen Spielzeit nicht gut. Nach drei Spieltagen steht ein Torverhältnis von 1:21...

Am Wochenende also der absolute Tiefpunkt gegen eine gut aufgelegte Truppe aus Wendezelle. Das Ergebnis begünstigte auch eine rote Karte aus der 35. Spielminute. Nach dieser hagelte es acht weitere Gegentreffer. Top-Torschütze des Gastgebers war Marius Wolff mit seinen Saisontreffern zwei bis fünf. Er schließt in der Torjägerliste damit zum Lehndorfer Top-Torschützen Linus Beith auf.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Wendezelle
TSV WendezelleWendezelle
FC Helmstedt
FC HelmstedtFC Helmstedt
12
0
Abpfiff

Apropos zu Lehndorf aufschließen: Das taten in der Tabelle auch die Zweitvertretung des BSC Acosta und der MTV Hondelage. Beide gewannen knapp mit 1:0. Acosta Zuhause gegen Lamme, Hondelage in Lafferde. Dabei war es besonders beim BSC lange Zeit spannend. Erst in der 87. Spielminute erlöste Kai Pingel die Hausherren.

Gestern, 11:00 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta II
TSV Germania Lamme
TSV Germania LammeGerm. Lamme
1
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Teutonia Gr. Lafferde
SV Teutonia Gr. LafferdeGr. Lafferde
MTV Hondelage 1909
MTV Hondelage 1909Hondelage
0
1
Abpfiff

Eine Art kleine Erlösung bejubelte man am Wochenende wohl auch in Rautheim. Der FC schoss sich gegen den VfL Leiferde den Frust des Saisonauftakts von der Seele. Gegen die Aufstiegsfavoriten Hondelage und Lehndorf gab es jeweils klare Niederlagen, nun also der ungefährdete 4:0 Sieg.

Gestern, 14:00 Uhr
FC SF Rautheim
FC SF RautheimRautheim
VfL Leiferde
VfL LeiferdeVfL Leiferde
4
0
Abpfiff

Von ungefährdet sprach man in Wipshausen nach knapp einer Stunde Spielzeit wohl auch. Im Aufsteiger-Duell führte der TSV vor heimischer Kulisse nach 58 Minuten mit 3:0, ehe der SV Lauingen Bornum zur Aufholjagd ansetzte. Haase, Evers, Cani und Müller waren es, die das Spiel vollkommen drehten und einen späten Auswärtssieg ermöglichten. In der 90.+5. schoss Alexander Müller den Siegtreffer.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Wipshausen
TSV WipshausenWipshausen
SV Lauingen-Bornum
SV Lauingen-BornumLauingen
3
4
Abpfiff

Ähnlich spät durfte der TSV Schwicheldt seinen zweiten Saisonsieg bejubeln. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Thore Edeler gegen den FC Wenden. Deutlich klarer war es parallel auf der Anlage des FC Heeseberg. Hier setzte sich der vermeintliche Underdog aus Peine mit 4:1 durch. Murat Aslan und Adil Esser trafen jeweils doppelt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Schwicheldt
TSV SchwicheldtSchwicheldt
FC Wenden
FC WendenFC Wenden
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Heeseberg
FC HeesebergHeeseberg
VfB Peine
VfB PeineVfB Peine
1
4
Abpfiff

