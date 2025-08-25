Hondelage bleibt oben dran. – Foto: MTV Hondelage

Wendezelle siegt zweistellig – Acosta und Hondelage bleiben oben dran Wendezelle fertigt Absteiger Helmstedt ab.

Dieser Auftritt dürfte wohl ein klarer Fingerzeig dafür sein, wie schwer es die neu formierte Mannschaft aus Helmstedt in diesem Jahr auch in der Bezirksliga haben dürfte. Nach Platz 15 in der Landesliga, der den Abstieg bedeutete, stehen die Zeichen auch zu Beginn der neuen Spielzeit nicht gut. Nach drei Spieltagen steht ein Torverhältnis von 1:21...

Am Wochenende also der absolute Tiefpunkt gegen eine gut aufgelegte Truppe aus Wendezelle. Das Ergebnis begünstigte auch eine rote Karte aus der 35. Spielminute. Nach dieser hagelte es acht weitere Gegentreffer. Top-Torschütze des Gastgebers war Marius Wolff mit seinen Saisontreffern zwei bis fünf. Er schließt in der Torjägerliste damit zum Lehndorfer Top-Torschützen Linus Beith auf.

Apropos zu Lehndorf aufschließen: Das taten in der Tabelle auch die Zweitvertretung des BSC Acosta und der MTV Hondelage. Beide gewannen knapp mit 1:0. Acosta Zuhause gegen Lamme, Hondelage in Lafferde. Dabei war es besonders beim BSC lange Zeit spannend. Erst in der 87. Spielminute erlöste Kai Pingel die Hausherren.

Eine Art kleine Erlösung bejubelte man am Wochenende wohl auch in Rautheim. Der FC schoss sich gegen den VfL Leiferde den Frust des Saisonauftakts von der Seele. Gegen die Aufstiegsfavoriten Hondelage und Lehndorf gab es jeweils klare Niederlagen, nun also der ungefährdete 4:0 Sieg.

Von ungefährdet sprach man in Wipshausen nach knapp einer Stunde Spielzeit wohl auch. Im Aufsteiger-Duell führte der TSV vor heimischer Kulisse nach 58 Minuten mit 3:0, ehe der SV Lauingen Bornum zur Aufholjagd ansetzte. Haase, Evers, Cani und Müller waren es, die das Spiel vollkommen drehten und einen späten Auswärtssieg ermöglichten. In der 90.+5. schoss Alexander Müller den Siegtreffer.