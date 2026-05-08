Wendezelle setzt Ausrufezeichen gegen Lauingen-Bornum Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 – Nachholspiel (17. Spieltag) von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Wendezelle bleibt im Aufstiegsrennen erster Verfolger des Lehndorfer TSV. Gegen den SV Lauingen-Bornum überzeugt der Tabellenzweite vor allem offensiv und entscheidet das Nachholspiel mit einer torreichen Schlussphase deutlich für sich.

Der TSV Wendezelle hat im Nachholspiel des 17. Spieltags einen klaren 6:2-Heimsieg gegen den SV Lauingen-Bornum eingefahren. Mit nun 52 Punkten bleibt die Mannschaft Tabellenzweiter und hält den Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV (55 Punkte) konstant. Die Gastgeber bestimmten die Partie früh und gingen in der 16. Minute durch Plote mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Balke auf 2:0 (36.) und verschaffte Wendezelle eine komfortable Ausgangslage zur Halbzeit.

Gäste verkürzen – Wendezelle antwortet Nach dem Seitenwechsel kam Lauingen-Bornum zunächst zurück in die Begegnung. Reichel verkürzte in der 48. Minute auf 1:2 und brachte den Tabellen­siebten wieder heran. Wendezelle reagierte jedoch schnell. Kopitzki stellte nur sechs Minuten später den Zwei-Tore-Abstand wieder her (54.). Zwar verkürzte Haase erneut für die Gäste auf 2:3 (57.), doch Plote sorgte mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 60. Minute für die Vorentscheidung.