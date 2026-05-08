Wendezelle reist als klarer Favorit nach Groß Lafferde

Der SV Teutonia Groß Lafferde hingegen steht mit sieben Punkten aus 23 Spielen abgeschlagen auf Rang 15. Die Mannschaft weist mit 26:89 Toren die schwächste Defensive der Liga auf und kämpft seit Monaten mit personellen Problemen.

Die tabellarische Ausgangslage ist eindeutig. Der TSV Wendezelle belegt mit 52 Punkten aus 23 Spielen den zweiten Tabellenplatz und verfügt mit 72 Treffern über eine der stärksten Offensiven der Liga. Der Rückstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV beträgt lediglich drei Punkte, entsprechend wichtig bleibt jeder Punktgewinn im Saisonendspurt.

Gerade offensiv präsentierte sich die Mannschaft zuletzt in starker Form. Insgesamt 72 Tore unterstreichen die Qualität im Angriffsspiel, die bereits im Hinspiel deutlich sichtbar wurde.

Die Gäste reisen mit Rückenwind an. Nach dem 2:2 gegen den SV Arminia Vechelde reagierte Wendezelle unter der Woche eindrucksvoll und besiegte den SV Lauingen-Bornum deutlich mit 6:2.

Damals setzte sich Wendezelle klar mit 7:2 durch. Rode traf dreifach, hinzu kamen Treffer von Plote, Laschkowski und Böttcher sowie ein Eigentor. Groß Lafferde gelang durch Paul und Abdulah lediglich Ergebniskorrektur. Auch diesmal geht Wendezelle als klarer Favorit in die Begegnung.

Groß Lafferde setzt auf Moral und Heimfaktor

Trotz der schwierigen Saison zeigte Groß Lafferde zuletzt erneut Moral. Beim 3:5 gegen den FC Heeseberg hielt der Tabellenletzte phasenweise gut mit und erzielte immerhin drei eigene Treffer.

Vor allem auf heimischem Platz versucht die Mannschaft regelmäßig, über Einsatz und Kampfgeist im Spiel zu bleiben. Gerade die schwierigen Platzverhältnisse könnten dabei erneut ein Faktor werden.

Sportlich bleibt die Situation dennoch angespannt. Der Rückstand auf die Konkurrenz ist groß, und die defensive Anfälligkeit zieht sich durch die gesamte Saison.

Für Wendezelle dürfte entscheidend sein, die Partie früh zu kontrollieren und die individuelle Qualität konsequent auszuspielen. Die Gäste verfügen über deutlich mehr Tiefe im Kader, höhere spielerische Qualität und größere Stabilität.

Gleichzeitig hat Groß Lafferde in mehreren Heimspielen gezeigt, dass die Mannschaft unangenehm zu bespielen sein kann, wenn der Gegner nicht konsequent auftritt.

Die Rollen vor dem Spiel sind klar verteilt: Alles andere als ein Auswärtssieg des Tabellenzweiten wäre angesichts der Tabellenkonstellation und des Hinspielergebnisses eine Überraschung.