Wendezelle lässt Punkte liegen – Vechelde erkämpft Remis

Der TSV Wendezelle hat im Heimspiel gegen den SV Arminia Vechelde zwei Punkte eingebüßt. Nach dem 2:2 steht Wendezelle mit 49 Punkten weiterhin auf Rang zwei, verpasst es jedoch, den Abstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV (55 Punkte) zu verkürzen. Vechelde behauptet mit nun 28 Punkten den elften Tabellenplatz. Die Partie begann mit hohem Tempo. Bereits in der 2. Minute brachte Felix Karger die Gastgeber früh in Führung. Die Antwort der Gäste folgte jedoch umgehend: Marcel Reim glich nur vier Minuten später zum 1:1 aus (6.).

Vechelde dreht die Partie – Kamp gleicht aus Nach dem Seitenwechsel gelang Vechelde die zwischenzeitliche Führung. Kevin Müller traf in der 52. Minute zum 2:1 und stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Wendezelle reagierte jedoch schnell. Niclas Kamp erzielte nur zehn Minuten später den 2:2-Ausgleich (62.) und sorgte damit für den Endstand. In der Folge blieb die Begegnung ausgeglichen, ohne dass einer Mannschaft der entscheidende Treffer gelang.