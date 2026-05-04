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Wendezelle lässt Punkte liegen – Vechelde erkämpft Remis
Der TSV Wendezelle kommt im Aufstiegsrennen nicht über ein 2:2 gegen Arminia Vechelde hinaus. Der Tabellenzweite verspielt dabei eine frühe Führung, während die Gäste aus dem unteren Mittelfeld einen wichtigen Auswärtspunkt sichern.
Der TSV Wendezelle hat im Heimspiel gegen den SV Arminia Vechelde zwei Punkte eingebüßt. Nach dem 2:2 steht Wendezelle mit 49 Punkten weiterhin auf Rang zwei, verpasst es jedoch, den Abstand auf Spitzenreiter Lehndorfer TSV (55 Punkte) zu verkürzen. Vechelde behauptet mit nun 28 Punkten den elften Tabellenplatz.
Die Partie begann mit hohem Tempo. Bereits in der 2. Minute brachte Felix Karger die Gastgeber früh in Führung. Die Antwort der Gäste folgte jedoch umgehend: Marcel Reim glich nur vier Minuten später zum 1:1 aus (6.).
Vechelde dreht die Partie – Kamp gleicht aus
Nach dem Seitenwechsel gelang Vechelde die zwischenzeitliche Führung. Kevin Müller traf in der 52. Minute zum 2:1 und stellte den Spielverlauf auf den Kopf.
Wendezelle reagierte jedoch schnell. Niclas Kamp erzielte nur zehn Minuten später den 2:2-Ausgleich (62.) und sorgte damit für den Endstand. In der Folge blieb die Begegnung ausgeglichen, ohne dass einer Mannschaft der entscheidende Treffer gelang.
Für den TSV Wendezelle bedeutet das Remis einen Dämpfer im Aufstiegsrennen. Gegen den Tabellenelften war die Zielsetzung klar auf einen Heimsieg ausgerichtet, entsprechend fällt die Punkteteilung ins Gewicht.
Der SV Arminia Vechelde hingegen kann das Ergebnis als Erfolg verbuchen. Nach dem zwischenzeitlichen Rückstand zeigte die Mannschaft eine effektive Reaktion und belohnte sich mit einem Punktgewinn gegen ein Spitzenteam.