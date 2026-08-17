Wendezelle entscheidet das Spiel nach der Roten Karte Der TSV gewinnt beim VfL Leiferde mit 4:1 von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der VfL Leiferde hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 eine Heimniederlage gegen den TSV Wendezelle hinnehmen müssen. Nach einer Roten Karte für den Leiferder Torwart in der 37. Minute kippte die zunächst ausgeglichene Partie. Wendezelle nutzte die Überzahl und setzte sich mit 4:1 durch.

Bis zur 37. Minute hatte sich zwischen dem VfL Leiferde und dem TSV Wendezelle eine weitgehend ereignisarme Begegnung entwickelt. Dann musste Leiferdes Torwart nach einer Roten Karte vorzeitig vom Platz. Wendezelle nutzte die daraus entstandene Standardsituation unmittelbar. Janke erzielte in der 42. Minute die Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Kamp auf 2:0. Damit ging der TSV mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeit und hatte die Partie innerhalb weniger Minuten in eine andere Richtung gelenkt.

Nach dem Seitenwechsel blieb Wendezelle in Überzahl die bestimmende Mannschaft. Janke erzielte in der 61. Minute seinen zweiten Treffer des Nachmittags und baute den Vorsprung auf 3:0 aus. In der 81. Minute machte Plote mit dem vierten Treffer endgültig alles klar. Leiferde verkürzt spät Der VfL gab sich trotz des Rückstands nicht auf und kam in der Schlussphase noch zum Ehrentreffer. Rowold verkürzte in der 87. Minute auf 1:4. Mehr ließ Wendezelle anschließend nicht mehr zu.