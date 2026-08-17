Wendezelle entscheidet das Spiel nach der Roten Karte

Der VfL Leiferde hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 eine Heimniederlage gegen den TSV Wendezelle hinnehmen müssen. Nach einer Roten Karte für den Leiferder Torwart in der 37. Minute kippte die zunächst ausgeglichene Partie. Wendezelle nutzte die Überzahl und setzte sich mit 4:1 durch.
Bis zur 37. Minute hatte sich zwischen dem VfL Leiferde und dem TSV Wendezelle eine weitgehend ereignisarme Begegnung entwickelt. Dann musste Leiferdes Torwart nach einer Roten Karte vorzeitig vom Platz. Wendezelle nutzte die daraus entstandene Standardsituation unmittelbar.
Janke erzielte in der 42. Minute die Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Kamp auf 2:0. Damit ging der TSV mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeit und hatte die Partie innerhalb weniger Minuten in eine andere Richtung gelenkt.
Nach dem Seitenwechsel blieb Wendezelle in Überzahl die bestimmende Mannschaft. Janke erzielte in der 61. Minute seinen zweiten Treffer des Nachmittags und baute den Vorsprung auf 3:0 aus. In der 81. Minute machte Plote mit dem vierten Treffer endgültig alles klar.
Der VfL gab sich trotz des Rückstands nicht auf und kam in der Schlussphase noch zum Ehrentreffer. Rowold verkürzte in der 87. Minute auf 1:4. Mehr ließ Wendezelle anschließend nicht mehr zu.
Sportlich war die Partie damit entschieden, für Leiferde blieb vor allem die Frage, wie die Begegnung ohne den Platzverweis verlaufen wäre. „Bis zur Roten Karte für unseren Torwart in der 37. Spielminute ist auf beiden Seiten nicht viel passiert“, sagte Sportlicher Leiter Christian Ebers.
Dass Wendezelle den folgenden Freistoß unmittelbar zum Führungstreffer nutzte und kurz darauf nachlegte, bezeichnete Ebers als „extrem bitter“ und als „Knackpunkt im Spiel“. Auch in Unterzahl habe seine Mannschaft nach der Pause ordentlich dagegengehalten. „Wir hätten sogar den Anschlusstreffer machen können, aber es sollte einfach nicht sein.“
Durch die Niederlage bleibt der VfL Leiferde nach zwei Spielen bei drei Punkten und steht auf dem zehnten Tabellenplatz. Wendezelle verbessert sich nach dem ersten Saisonsieg ebenfalls auf drei Punkte und liegt auf Rang sieben.
Ebers wollte die Niederlage angesichts des Spielverlaufs nicht überbewerten. „Ohne die Rote Karte hatte ich das Gefühl, dass was drin gewesen wäre.“ Die Partie soll nun schnell abgeschlossen werden. Für Leiferde richtet sich der Blick bereits auf die nächste Aufgabe beim FC Wenden: „Das Spiel werden wir jetzt schnell abhaken und versuchen, in Wenden zu gewinnen.“