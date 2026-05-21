Wendezelle bleibt im Aufstiegsrennen souverän Tabellenzweiter setzt sich mit 5:2 beim VfL Leiferde durch und baut Druck auf den Spitzenreiter auf von red · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Der TSV Wendezelle hat seine Ambitionen im Aufstiegskampf untermauert und beim VfL Leiferde einen klaren Auswärtssieg eingefahren. Die Gastgeber kamen nach einem Drei-Tore-Rückstand zwar noch einmal heran, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.

Der Tabellenzweite TSV Wendezelle hat das Nachholspiel beim VfL Leiferde mit 5:2 gewonnen und sein Punktekonto auf 59 Zähler erhöht. Damit bleibt die Mannschaft erster Verfolger des Spitzenreiters Lehndorfer TSV. Leiferde verharrt nach der zwölften Saisonniederlage mit 36 Punkten auf Rang sieben. Lange Zeit entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, ehe Wendezelle kurz vor der Pause erstmals zuschlug. Maik Laschkowski erzielte in der 43. Minute die Führung für die Gäste und verschaffte seiner Mannschaft damit eine günstige Ausgangslage für den zweiten Durchgang.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wendezelle den Druck deutlich. Niclas Kamp traf in der 50. Minute zum 2:0, ehe Len-Bennet Rüsing nur sechs Minuten später auf 3:0 stellte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt schien die Partie entschieden. Leiferde verkürzt – Wendezelle antwortet sofort Trotz des klaren Rückstands gab sich der VfL Leiferde nicht auf. Niklas Milaszewski verkürzte in der 79. Minute auf 1:3 und brachte neue Hoffnung in die Begegnung. Als Luca Pospiech fünf Minuten später per Strafstoß das 2:3 erzielte, geriet Wendezelle kurzfristig noch einmal unter Druck.