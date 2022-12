Wendet sich das Blatt für den FC Welzheim 06 II?

Einen klaren Favoriten gibt es in dieser Begegnung nicht. Beide Mannschaften haben 16 Zähler auf dem Konto und sind nicht gewillt, den Gegenüber mit einem Dreier davonziehen zu lassen. Nach zuletzt eher magerer Punktausbeute ist die zweite Vertretung des FC Welzheim 06 nun umso motivierter, den Spielverlauf in Oberrot mit einem Sieg zu krönen und mit Rückenwind in das letzte Spiel diesen Jahres zu gehen.

Der FC Welzheim II benötigt eure Unterstützung, um erhobenen Hauptes und mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten.