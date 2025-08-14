Wendessen will Traumstart fortsetzen – Salder nach Fehlstart gefordert

Nach einem torreichen Auftaktwochenende verspricht der 2. Spieltag erneut Spannung und einige wegweisende Partien. Wendessen reist als Tabellenführer zu Salzdahlum, während Salder nach der Auftaktniederlage gegen Aufsteiger Thiede zuhause den Goslarer SC 08 empfängt. Bad Harzburg empfängt zu ihrem Saisonauftakt den Aufsteiger Thiede.

SV Wendessen (1.) – MTV Salzdahlum (3.) SV Wendessen feierte mit dem 7:1 in Kissenbrück einen Traumstart und führt die Tabelle dank der besten Offensive an. Salzdahlum setzte sich zum Auftakt mit 4:1 gegen Vahdet durch und reist ebenfalls mit breiter Brust an. Das frühe "Topspiel" verspricht ein Duell zweier formstarker Angriffsreihen. Wendessen will die Tabellenführung verteidigen, Salzdahlum den Platz an der Sonne erobern.

KSV Vahdet Salzgitter (14.) – SV Fortuna Lebenstedt (6.) Vahdet steht nach der 1:4-Auftaktniederlage bei Salzdahlum noch ohne zählbares da und will nun zuhause die ersten Punkte einfahren. Fortuna Lebenstedt holte zum Saisonstart ein kurioses 3:3 gegen Üfingen, zeigte dabei offensive Qualität, aber auch defensive Anfälligkeiten.

VfL Salder (13.) – Goslarer SC 08 (9.) Salder unterlag bei Viktoria Thiede mit 0:2 und steht damit ohne Punkte da. Goslar trennte sich 2:2 von Union und bewies Comeback-Qualitäten. Beide Teams wollen nun ihren ersten Saisonsieg einfahren, um direkt von Anfang oben mitzumischen. Besonders die Offensive der Gastgeber steht nach einem torlosen Auftakt in der Pflicht.

SV Union Salzgitter (8.) – SV Kissenbrück (15.) Union Salzgitter holte zum Auftakt ein 2:2 in Goslar beim amtierenden Vizemeister. Kissenbrück startete mit einer klaren 1:7-Heimniederlage gegen Wendessen und muss nun vor allem defensiv stabiler werden. Die Gäste wollen zeigen, dass der hohe Auftaktverlust ein Ausrutscher war, haben mit dem Absteiger aber eine harte Nuss zu knacken.

TSG Bad Harzburg (11.) – FC Viktoria Thiede (4.)

Für Bad Harzburg ist es das erste Saisonspiel, während Thiede mit einem 2:0 gegen Salder optimal startete. Die Gäste wollen die frühe Siegesserie ausbauen und ihre Defensivstärke erneut unter Beweis stellen. Bad Harzburg ist nach dem

FC Ilsetal (16.) – FG Vienenburg-Wiedelah (10.)

Ilsetal kassierte zum Auftakt beim SC Gitter ein deutliches 0:6 und steht am Tabellenende. Vienenburg startet nun in die Saison und will direkt einen Auswärtssieg landen. Für die Gastgeber gilt es, die Abwehr zu stabilisieren und eigene Offensivakzente zu setzen. Die Gäste hoffen, von der Unsicherheit des Schlusslichts zu profitieren.

SC Gitter (2.) – VfL/TSKV Oker (12.)

Gitter setzte mit dem 6:0 gegen Ilsetal ein Ausrufezeichen und steht nur knapp hinter Spitzenreiter Wendessen. Oker verlor dagegen knapp mit 0:1 bei MTV Wolfenbüttel II. Der Favorit aus Gitter will die starke Offensive erneut zur Geltung bringen.