Wendepunkt genutzt: Scharmbeck gewinnt Aufsteigerduell in Stade

Die Gäste fanden eigentlich gut in die Partie, sahen sich nach einem Handelfmeter von Jannik Peters (13.) und einem perfekten Distanzschuss von Michael Stern aber plötzlich im Hintertreffen (15.). Trotz des Doppelschlags ergaben sich die Scharmbecker aber nicht ihrem Schicksal, sondern suchten weiter den Vorwärtsgang. Als Marvin Kröncke eine klare Torchance von Hannes Trodler verhinderte, zückte Schiedsrichter Patrik Feyer die Rote Karte (27.).

Den fälligen Strafstoß übernahm Sascha Damm und brachte SPA zurück ins Spiel (28.), ein weiterer ruhender Ball führte zum Ausgleich durch Torben Riemer (45.+1). Nach dem Seitenwechsel war es eine Freistoß-Hereingabe von Kapitän Damm, die Wiechers im Kasten unterbrachte (77.), Damm erhöhte mit einer feinen Einzelaktion (82.). Stade kam durch Doppelpacker Stern zwar nochmal zum Anschluss (83.), die Scharmbecker brachten ihren Vorsprung aber über die Zeit.

In der Landesliga gibt es aber wenig Zeit, um sich auf Ergebnissen auszuruhen. Bereits in der kommenden Woche (Sonntag, 19.10., 15 Uhr) empfängt der Aufsteiger Tabellennachbar TSV Ottersberg. Für den Aufsteiger die große Chance, sich aus eigener Kraft von den Abstiegsplätzen zu verabschieden.