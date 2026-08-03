Wenden zieht trotz Pokal-Aus Zuversicht aus Acosta-Auftritt

– Foto: Volkhard Patten

Der FC Wenden hat sich in der ersten Runde des Bezirkspokals dem BSC Acosta mit 0:3 geschlagen geben müssen. Die Entscheidung fiel erst nach der Pause, als Ole Schene mit einem Dreierpack (54., 77., 86.) den Gastgeber zum Einzug in die nächste Runde schoss.

Aus Sicht der Wendener fiel das Ergebnis deutlicher aus, als es der Spielverlauf insbesondere in der ersten Halbzeit vermuten ließ. Co-Trainer Jan Bittner sah über weite Strecken eine ausgeglichene Begegnung: „Zusammengefasst war es eine weitgehend ordentliche Leistung. Mindestens die ersten 45 Minuten war es ein absolut ausgeglichenes Spiel. Wir hatten viele gute Aktionen und haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Dennoch gibt es einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen.“

Kurz nach dem Seitenwechsel geriet Wenden durch Schenes Führungstreffer ins Hintertreffen. „Nach dem unglücklichen Gegentreffer kurz nach der Halbzeit haben wir kurz gebraucht, um uns wieder zu sammeln, haben danach aber weiter gut gespielt und konnten die Chance zum Ausgleich leider nicht nutzen“, erklärte Bittner. Statt des möglichen 1:1 schlug Acosta in der Schlussphase noch zweimal zu und machte den 3:0-Endstand perfekt.