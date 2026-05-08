Wenden verschafft sich Luft – Peine bleibt tief im Tabellenkeller

Peine versuchte im weiteren Verlauf, über mehr Ballbesitz zurück ins Spiel zu finden, blieb offensiv jedoch häufig zu ungenau. Wenden verteidigte kompakt und ließ nur wenige klare Möglichkeiten zu.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie zeigte sich Wenden vor allem vor dem Tor effizienter. Ebers brachte die Gäste in der 23. Minute mit 1:0 in Führung und verschaffte seiner Mannschaft damit früh Sicherheit.

Nach der Pause erhöhte Müller in der 57. Minute auf 2:0 und stellte die Gastgeber vor eine noch schwierigere Aufgabe. Spätestens mit dem Treffer von Mainz zum 3:0 in der 79. Minute war die Partie entschieden.

Mit dem Auswärtssieg verbessert sich der FC Wenden auf 29 Punkte und festigt Rang zehn. Die Mannschaft verschafft sich damit im engen Tabellenkeller wertvolle Luft und kann den Blick etwas entspannter auf die verbleibenden Saisonspiele richten.

Der VfB Peine bleibt dagegen bei 22 Punkten aus 24 Spielen. Die Mannschaft steckt weiterhin tief im Abstiegskampf und kassierte bereits die 16. Saisonniederlage.

Peine offensiv zu harmlos

Besonders im Angriff fehlte dem VfB erneut die Durchschlagskraft. Trotz einzelner Ansätze gelang es der Mannschaft kaum, die Wendener Defensive dauerhaft unter Druck zu setzen. Gleichzeitig offenbarte Peine im Umschaltspiel und in der Defensive erneut Schwächen, die Wenden konsequent ausnutzte.

Die Gäste agierten insgesamt strukturierter und zielstrebiger. Vor allem nach dem zweiten Treffer kontrollierte Wenden große Teile der Begegnung und ließ kaum noch Zweifel am Auswärtserfolg aufkommen.

Für Wenden könnte der Erfolg richtungsweisend sein. Gegen einen direkten Konkurrenten sammelte die Mannschaft nicht nur drei Punkte, sondern gewann auch den direkten Vergleich im Kampf um den Klassenerhalt weiter an Bedeutung.

Peine hingegen steht in den kommenden Wochen zunehmend unter Druck. Um die Klasse noch zu sichern, wird der VfB in der Schlussphase der Saison dringend Punkte benötigen – insbesondere gegen direkte Konkurrenten aus dem unteren Tabellendrittel.