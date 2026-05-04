Wenden und Stöckheim mit klaren Heimsiegen, RSV kommt heran

– Foto: Friedhelm Brauner

In der Kreisliga Braunschweig spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu. Im Keller punkteten RSV Braunschweig und Wenden II dreifach. Auch Lehndorf II punktete. Somit ist Olympia der Verlierer des Spieltags. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Stöckheim ließ der zweiten Mannschaft der FT Braunschweig keine Chance. Nach der Führung durch Tim Linus Beuerle (23.) und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Alexander Probst (36.) zog Stöckheim davon. Dennis Bichert (51., Foulelfmeter), Kai-Simon Weiberg (54.), Skjalm Thamm (66.), Lennart Mura (83.) und Cedric Bosse (90.+1) sorgten für einen klaren 6:1-Sieg. Für Stöckheim war es der zweite Sieg gegen die Freien Turner und wohl der endgültige Klassenerhalt.

Nach einem Rückstand durch Jonas Siedentopf (45.+8) drehte Wenden die Partie eindrucksvoll. Direkt nach Wiederanpfiff glich Lino Klaus aus (46.), ehe Jonah Wesche (54.) und Luca-Pascal Ebers (63., 76., 90.) für klare Verhältnisse sorgten und den deutlichen 5:1-Erfolg perfekt machten. Wenden revanchierte sich für das 1:5 im Hinspiel und überholte den Lehndorfer TSV.

Ein echtes Torfestival gab es bei Olympia Braunschweig. Rot-Weiß dominierte die Partie von Beginn an und führte früh durch Treffer von James Victor (3.), Masirullah Omarkhiel (9.), Michael Buck (41.) und Kerem Karabudak (43.). Nach dem zwischenzeitlichen 1:4 durch Stephan von Wehren (53.) legten die Gäste weiter nach: Victor (57., 60.), Alpay Torum (71.) und Omarkhiel (74., 89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Lennart Holsten traf zwischenzeitlich zum 2:8 (79.), ehe der 9:2-Endstand feststand.

In einer torlosen Partie standen vor allem Platzverweise im Fokus. Lukas Hasselberg sah früh die Rote Karte (20.), Rafik Kabli folgte mit Gelb-Rot (40.), ehe Marius Grill in der Schlussphase ebenfalls des Feldes verwiesen wurde (81.). Tore fielen keine. Beide Teams zeigen sich wirklich auf einem Niveau. Hinspiel endete 1:1 und auch in der Liga ist man weiterhin nur durch einen Punkt getrennt.

Lange sah es nach einem Heimsieg für Lehndorf aus, nachdem Steven Kriesten in der 83. Minute zur Führung traf. Doch in der Nachspielzeit schlug Kralenriede zurück: Danny Rehbein erzielte in der 90.+2 Minute den späten Ausgleich. Zuvor hatte Lehndorf bereits in Unterzahl agieren müssen, nachdem Marcel Lange in der 76. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Für Lehndorf ist es dennoch ein weiterer Punkt Richtung Ligaverbleib.