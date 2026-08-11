Wenden erkämpft sich Punkt gegen Vahdet Der FC Wenden startet mit einem torlosen Unentschieden gegen den Landesliga-Absteiger TSC Vahdet Braunschweig in die Bezirksliga-Saison von red · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der FC Wenden ist mit einem 0:0 gegen den TSC Vahdet Braunschweig in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Gegen den ambitionierten Landesliga-Absteiger behauptete sich Wenden vor allem nach dem Seitenwechsel, als die Gäste in Überzahl mehr Spielanteile hatten.

Zum Auftakt trafen zwei Mannschaften aufeinander, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Saison gehen. Der FC Wenden belegte nach dem ersten Spieltag mit einem Punkt Rang neun, während der TSC Vahdet als Landesliga-Absteiger ebenfalls einen Zähler auf dem Konto hat und auf Platz acht steht. Beide Mannschaften blieben ohne eigenen Treffer. Die erste Halbzeit verlief nach Einschätzung von Wendens Co-Trainer Jan Bittner ausgeglichen. „Unterm Strich ist es ein Punkt den wir uns absolut verdient haben. Die erste Halbzeit war vom Spielanteil und den Chancen ausgeglichen.“ Tore fielen auf beiden Seiten nicht.

Wenden verteidigt in Unterzahl Nach dem Seitenwechsel verschoben sich die Kräfteverhältnisse. Vahdet hatte in Überzahl mehr vom Spiel, während Wenden sich auf die Defensive konzentrierte und den eigenen Strafraum erfolgreich verteidigte. „In der zweiten Halbzeit hatte Vahdet dann in Überzahl mehr vom Spiel und wir haben es leidenschaftlich verteidigt. Das nötige Spielglück haben wir uns meiner Meinung nach erarbeitet und damit auch verdient“, sagte Bittner. Für Wenden war die Partie zugleich eine erste Standortbestimmung. „Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen. Sowohl unser Spiel mit als auch gegen den Ball. Nun gilt es die Leistung zu bestätigen und daran anzuknüpfen“, erklärte der Co-Trainer.