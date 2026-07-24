Wendelstein wählt die Löwen: 1860 kommt nach Mittelfranken

1860-Trainer Alper Kayabunar muss mit seiner Mannschaft nach Mittelfranken. – Foto: Marc Marasescu

Der FC Wendelstein hat sich den TSV 1860 als Wunschgegner gesichert. Für die Löwen geht es in der zweiten Toto-Pokal-Runde nach Mittelfranken.

Für den TSV 1860 geht die Reise im Toto-Pokal weiter – und sie führt nach Mittelfranken. In der zweiten Runde treffen die Löwen auf den FC Wendelstein. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag. Der Landesligist hatte ein besonderes Privileg: Er durfte sich seinen Wunschgegner selbst aussuchen – und entschied sich wenig überraschend für den Traditionsklub aus Giesing.

Für die Gastgeber ist das Duell ein absoluter Höhepunkt. Der FC Wendelstein spielt erst seit dieser Saison in der Landesliga Nordost, nachdem in der vergangenen Spielzeit der Aufstieg aus der Bezirksliga gelungen war. Nun wartet mit dem TSV 1860 ein klangvoller Name – entsprechend groß dürfte das Interesse an der Partie sein.

Nach 5:0-Erfolg über Berglern: 1860 München muss nach Mittelfranken

Die Favoritenrolle liegt klar bei den Löwen. Der Toto-Pokal bleibt für 1860 ein wichtiger Wettbewerb. Zwar kann sich in Bayern auch der Regionalliga-Meister als Amateurmeister für den DFB-Pokal qualifizieren – der Landespokal ist für den Turn- und Sportverein aber der direkte Weg in den lukrativen Wettbewerb.

Zum Auftakt erledigte der TSV 1860 seine Pflichtaufgabe souverän. Beim 5:0 in Berglern geriet das Weiterkommen nie ernsthaft in Gefahr. Spielerisch ließ der erste Pflichtspielauftritt der neu formierten Mannschaft allerdings noch Luft nach oben. Auch gegen Wendelstein wird es hauptsächlich um das Weiterkommen gehen.

Mit Felix Weber und Vitus Eicher stehen zwei erfahrene Spieler neu im Kader, während Rückkehrer Florian Niederlechner bereits in Berglern seinen ersten Pflichtspieltreffer im Löwen-Trikot nach seiner Rückkehr erzielte.

Fest steht: Die Vorfreude in Wendelstein dürfte riesig sein. Auf die Löwen wartet dagegen die nächste Pflichtaufgabe. Nach dem 5:0 in Berglern soll auch die zweite Runde erfolgreich gemeistert werden.

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