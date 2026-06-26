Wendelskirchen installiert Teisbach-Ikone als Liniencoach

Andreas Harlander (zweiter von rechts) und Lukas Wittmann (zweiter von links) werden den SV Wendelskirchen künftig gemeinsam anleiten – Foto: Verein

Nach der Verabschiedung von Markus Kammerer hat der SV Wendelskirchen die Weichen für die kommende Saison gestellt. Mit Andreas Harlander präsentieren die Rot-Schwarzen ihren neuen Trainer, der künftig gemeinsam mit Spielertrainer Lukas Wittmann die sportliche Verantwortung übernehmen wird.

Für die SVW-Funktionäre war früh klar, dass man auch künftig auf das bewährte Modell mit einem spielenden Trainer und einem erfahrenen Linientrainer setzen möchte. "Unser Ziel war es, neben Lukas Wittmann wieder einen erfahrenen Trainer an der Seitenlinie zu haben. Mit Andi haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten gewinnen können“, erklärt Teammanager Mike Kößler.

Bereits die ersten Gespräche verliefen äußerst positiv. "Es wurde schnell deutlich, dass die Chemie hervorragend passt und wir ähnliche Vorstellungen von der sportlichen Ausrichtung haben. Deshalb waren wir uns auch schnell einig“, so Kößler. Für Harlander ist der SV Wendelskirchen kein unbekanntes Terrain. Bereits in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 stand er erfolgreich an der Seitenlinie der Rot-Schwarzen und hinterließ sowohl sportlich als auch menschlich einen bleibenden Eindruck. Nun kehrt er an seine frühere Wirkungsstätte zurück.

Sowohl als Spieler als auch als Trainer sammelte Harlander beim FC Teisbach und beim FC Dingolfing wertvolle Erfahrungen in der Kreis-, Bezirks- und Bezirksoberliga. "Andreas bringt enorme Erfahrung, viel Energie und eine natürliche Führungsstärke mit. Wir sind überzeugt, dass er gemeinsam mit Lukas Wittmann frische Impulse setzen und unsere Mannschaften weiterentwickeln wird“, betont Kößler. Gleichzeitig setzt der Verein mit dem neuen Trainerduo bewusst auf Kontinuität: "Wir haben gute Erfahrungen gemacht unseren Trainern das Vertrauen zu schenken und ihnen die nötige Zeit zu geben.“



