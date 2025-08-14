Wende in den letzten Spielminuten

Die einen konnten ihr Glück kaum fassen, bei den anderen herrschte Fassungslosigkeit. Der 1. FC Schwand konnte das Rother Landkreisduell in der Bezirksliga Süd mit 4:2 für sich entscheiden und dabei in den letzten zehn Minuten einen 1:2-Rückstand drehen. Den Gästen merkte man von Beginn die befreiende Wirkung des ersten Saisonsieges an, Hofstetten tat sich nach zuletzt zwei Siegen schwer aus dem Spiel heraus Chancen zu kreieren und so war es dann auch eine Standardsituation, welche die Grün-Weißen in der 19. Minute in Führung brachte. Aus knapp 20 Metern landete Martin Bötchers toll getretener Freistoß genau im Winkel des Schwander Gehäuses. Wohl den hochsommerlichen Temperaturen geschuldet, plätscherte die Begegnung anschließend weitgehend ereignislos dahin, doch nach 33. Minuten stand es plötzlich 1:1. Ein Hofstettener Ballverlust und anschließend zu passives Abwehrverhalten der Gastgeber ließen Alexander Arlt über seinen Ausgleichstreffer jubeln. Nach der Pause bot sich den 200 Zuschauern ein ähnliches Bild und erneut konnte Hofstetten vorlegen. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Angriffsseite fand Julian Schreibers Querpass Dominik Berger, der in der 58. Minute zum 2:1 erfolgreich war. Schwand schien konsterniert und bis in die Schlussphase deutete nichts auf eine Wendung hin, doch Hofstetten bot den Gästen durch Leichtsinnigkeiten noch etwas an. Zunächst war Markus Trambauer, der nicht konsequent genug gestört wurde, zum 2:2-Ausgleich erfolgreich (82.) und sechs Minuten später fiel Alexander Dünfelder ein abgewehrter Ball vor die Füße, den der Schwander zur Gäste-Führung über die Linie drücken konnte (2:3, 88.). Ein umstrittener Foulelfmeter, den Andreas Haas in der zweiten Minute der Nachspielzeit sicher verwandeln konnte, ließ die Gäste und ihren Anhang ein viertes Mal jubeln und Hofstetten konsterniert zurück. jm