Wende im Fall um Rosporter Schadensersatzforderungen

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Wie BGL Ligist FC Victoria Rosport am vergangenen Freitag auf seiner Website bekanntgab, bekommt der Fall um eine Schadensersatzforderung wegen einer möglichen verpassten Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb aufgrund des nachträglichen Lizenzentzugs für Progrès Niederkorn eine neue Folge.
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In erster Instanz hatte das Verbandsgericht der FLF den Fall ad acta gelegt, woraufhin der Rosporter Verein Berufung einlegte. Das Berufungsgericht des Fußballverbandes hat nun für Victoria Rosport entschieden und den Fall an den Verwaltungsrat der FLF geleitet, damit dieser über weitere Folgen entscheide. Das Berufungsgericht hat in seinem Urteil u.a. festgehalten, dass ein eindeutiges Fehlverhalten von Progrès Niederkorn vorgelegen habe.
Aufgrund dessen habe der Verein aus dem Süden Luxemburgs finanzielle Zuwendungen seitens des Verbandes erhalten, die er nicht erhalten hätte, hätte er damals das Lizenzverfahren ohne fehlerhafte Elemente eingereicht, was die damalige Teilnahme am Europapokal ernsthaft in Frage gestellt hätte oder eine solche schlicht nicht möglich gewesen wäre. Aus diesem Grund sei der Rosporter Einspruch keineswegs haltlos, da der Verein selber einen reellen Nutzen aus einer solchen Situation hätte schlagen können. Es sei kein hypothetischer sondern reeller Schaden entstanden so das Berufungsgericht weiter.
Das Berufungsgericht entschied, den Fall dem Verwaltungsrat des FLF zur Prüfung der von Victoria Rosport als berechtigt anerkannten und vorgebrachten Schadensersatzansprüche mit Blick auf eine detaillierte Entschädigung vorzulegen und die entsprechenden Instanzen der UEFA, die sich ihrer Verantwortung nicht entziehen können, erneut zu kontaktieren, gegebenenfalls nach Entscheidungen, die in Abstimmung mit den nationalen Instanzen zu treffen sind. Weiter müssen die gegen den Verein Progrès Niederkorn zu verhängenden sportlichen und finanziellen Sanktionen geprüft werden. Der Verein gelte bis auf Weiteres als alleiniger Nutznießer der von ihm begangenen Verstöße und wurde bisher nicht sanktioniert.
Das Urteil wurde in Abwesenheit von Vertretern von Progrès Niederkorn gesprochen, weswegen der Verein zu einer Strafe von 25 Euro verurteilt wurde.
Ende April 2025 entschied die für die UEFA-Lizenzierung zuständige Kommission der FLF, dass dem FC Progrès Niederkorn die Lizenz für die Saison 2024-2025 nachträglich aberkannt wurde, dies wegen einer angeblich nicht eingereichten Rechnung. Nach einem Urteil der CLAS im Oktober wandte sich Rosport im Dezember an die UEFA.
Mitte März 2026 wurde öffentlich, dass der europäische Verband den Fall nicht weiter verfolgen würde. Im Mai diesen Jahres trat Victoria Rosport dann an den Verwaltungsrat der FLF heran und im selben Monat an das Verbandsgericht, wo man abgewiesen wurde. Daraufhin legte Rosport Berufung ein. Vergangene Woche tagte dann das zuständige Berufungsgericht und gab dem FC Victoria recht.