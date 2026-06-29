Wende im Fall um Rosporter Schadensersatzforderungen Berufungsgericht gibt FC Victoria Recht und verweist den Fall an den Verwaltungsrat der FLF von Paul Krier · Heute, 18:03 Uhr · 0 Leser

Symbolbild – Foto: Thomas Rinke

In erster Instanz hatte das Verbandsgericht der FLF den Fall ad acta gelegt, woraufhin der Rosporter Verein Berufung einlegte. Das Berufungsgericht des Fußballverbandes hat nun für Victoria Rosport entschieden und den Fall an den Verwaltungsrat der FLF geleitet, damit dieser über weitere Folgen entscheide. Das Berufungsgericht hat in seinem Urteil u.a. festgehalten, dass ein eindeutiges Fehlverhalten von Progrès Niederkorn vorgelegen habe. 👉 Download des Urteils des Berufungsgerichts

Aufgrund dessen habe der Verein aus dem Süden Luxemburgs finanzielle Zuwendungen seitens des Verbandes erhalten, die er nicht erhalten hätte, hätte er damals das Lizenzverfahren ohne fehlerhafte Elemente eingereicht, was die damalige Teilnahme am Europapokal ernsthaft in Frage gestellt hätte oder eine solche schlicht nicht möglich gewesen wäre. Aus diesem Grund sei der Rosporter Einspruch keineswegs haltlos, da der Verein selber einen reellen Nutzen aus einer solchen Situation hätte schlagen können. Es sei kein hypothetischer sondern reeller Schaden entstanden so das Berufungsgericht weiter. Das Berufungsgericht entschied, den Fall dem Verwaltungsrat des FLF zur Prüfung der von Victoria Rosport als berechtigt anerkannten und vorgebrachten Schadensersatzansprüche mit Blick auf eine detaillierte Entschädigung vorzulegen und die entsprechenden Instanzen der UEFA, die sich ihrer Verantwortung nicht entziehen können, erneut zu kontaktieren, gegebenenfalls nach Entscheidungen, die in Abstimmung mit den nationalen Instanzen zu treffen sind. Weiter müssen die gegen den Verein Progrès Niederkorn zu verhängenden sportlichen und finanziellen Sanktionen geprüft werden. Der Verein gelte bis auf Weiteres als alleiniger Nutznießer der von ihm begangenen Verstöße und wurde bisher nicht sanktioniert.