Wende im Aufstiegschaos der Landesklasse 2?!

– Foto: Anna Arnold

Brisant dabei: Genau diese vier Mannschaften belegen aktuell die ersten vier Tabellenplätze

Der Grund: Mit dem SV Empor Walschleben, dem BSV Eintracht Sondershausen, dem FC Erfurt Nord und dem SV Germania Wüstheuterode haben gleich vier Vereine erklärt, ein mögliches Aufstiegsrecht in die Thüringenliga nicht wahrnehmen zu wollen.

Doch nun könnte ausgerechnet der FSV Sömmerda zum entscheidenden Faktor werden.

Stand jetzt würde es somit tatsächlich keinen Aufsteiger aus der Staffel geben – ein Szenario, das auch Auswirkungen auf die Abstiegsregelungen in der Thüringenliga hätte.

„Von meiner Seite aus ein klares Ja. Ich würde es wagen. Die Strafe möchte ich gerne umgehen. Wenn wir Vierter werden, dann versuchen wir es. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm.“

Bereits im Nachgang zum Spiel gegen Eintracht Sondershausen hatte Sömmerdas Trainer Kevin Floßmann deutlich gemacht, dass er einen Aufstieg als Viertplatzierter grundsätzlich befürworten würde:

Diese Aussage sorgte nicht nur in der Landesklasse für Aufmerksamkeit, sondern auch in der Thüringenliga. Denn sollte Sömmerda tatsächlich den Gang in die höhere Spielklasse antreten, hätte das unmittelbare Auswirkungen auf die Abstiegsfrage. Vereine wie der FSV Wacker Nordhausen, FC Saalfeld und SV Borsch müssten ihre Situation neu bewerten, da dann ein zusätzlicher Absteiger aus der Thüringenliga denkbar wäre.

Mannschaft steht hinter dem Vorhaben

Im Nachgang der öffentlichen Diskussion hat FuPa Thüringen nochmals bei FSV-Coach Kevin Floßmann nachgehakt und wollte wissen, wie die Mannschaft selbst zu einem möglichen Aufstieg steht und ob bereits über Kaderveränderungen nachgedacht wird.

Der 22-jährige Trainer stellte klar:

„Die Mannschaft steht hinter der Entscheidung. Gleichzeitig muss diese Situation am letzten Spieltag überhaupt erst eintreten.“

Auch bei der Kaderplanung bleibt der FSV Sömmerda seiner Linie treu:

„Über mögliche Neuzugänge würde ich mich unabhängig von der Ligazugehörigkeit freuen. Sie könnten unseren Kader zusätzlich verstärken. Gleichzeitig kommen in den nächsten Jahren talentierte Spieler aus der A-Jugend nach, die wir schrittweise in unsere erste Männermannschaft integrieren möchten.“

Größere Veränderungen sind derzeit allerdings nicht vorgesehen:

„Externe Neuzugänge sind aktuell jedoch nicht geplant. Wir blicken mit Zuversicht auf die letzten beiden Spiele und wollen diese bestmöglich bestreiten. Dabei behalten wir unseren Ansatz bei, von Spiel zu Spiel zu schauen.“

Auch der Vorstand bezieht klar Stellung

Für zusätzliche Klarheit sorgt nun auch die Haltung der Vereinsführung. Auf FuPa-Nachfrage bei FSV-Präsident Jens Arnold, ob der Vorstand die Aussagen des Trainers mitträgt und einen möglichen Aufstieg ebenfalls unterstützen würde, fiel dessen Antwort eindeutig aus:

„Der Vorstand steht voll hinter seinem Trainer und dessen Aussagen. Somit teilen wir seine Ansichten.“

Damit scheint beim FSV Sömmerda vereinsintern Einigkeit zu herrschen. Sowohl Trainerteam, Mannschaft als auch Vorstand würden den Schritt in die Thüringenliga mittragen – sofern die sportlichen Voraussetzungen überhaupt geschaffen werden.

Entscheidung fällt auf dem Platz

Noch ist das Szenario keineswegs sicher. Sömmerda muss zunächst selbst die nötigen Punkte holen und auf die weitere Entwicklung im Aufstiegsrennen schauen. Besonders das direkte Duell mit dem FC Erfurt Nord könnte dabei am letzten Spieltag eine Schlüsselrolle einnehmen. Bevor es dazu kommt, reist der FSV noch zum abstiegsbetrohten TSV Bad Tennstedt und Erfurt Nord bekommt es gegen den VfB Artern ebenfalls mit einem Gegner zu tun, für den dieses Spiel ein Endspiel ist.

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr Bad Tennstedt Bad Tennstedt FSV Sömmerda Sömmerda 15:00 live PUSH

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr FC Erfurt Nord Erfurt Nord VfB Artern VfB Artern 15:00 PUSH

Fest steht aber: Während zahlreiche Spitzenmannschaften auf ihr Aufstiegsrecht verzichten, signalisiert der FSV Sömmerda Bereitschaft. Sollte am Ende tatsächlich Platz vier stehen, könnte der Verein aus der Kreisstadt plötzlich zum wichtigsten Akteur einer der ungewöhnlichsten Aufstiegsgeschichten der jüngeren Thüringer Fußballgeschichte werden.