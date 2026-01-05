– Foto: Juline Mittag

Wenau zwischen Verletzungspech und Top-5-Hoffnung Sportlicher Leiter Habets setzt auf Rückrunde mit vollerem Kader. Kreisliga A Düren Wenau Dirk Habets

Rang zehn, viele Ausfälle, aber Vertrauen ins Trainerteam: Jugendsport Wenau blickt vorsichtig optimistisch nach vorn.

Jugendsport Wenau geht als Tabellenzehnter der Kreisliga A Düren in die Winterpause – und die Zwischenbilanz fällt aus Sicht des sportlichen Leiters Dirk Habets differenziert aus. „Wir sind mit dem aktuellen Tabellenplatz 10 und 17 Punkten nur bedingt zufrieden“, sagt er und verweist auf mehrere Einflussfaktoren. Zwei Nachholspiele verzerrten die Tabelle, vor allem aber habe man „mit vielen Langzeitverletzungen zu tun gehabt, die geregeltes Training und Spielbetrieb massiv eingeschränkt haben“. Die Winterpause begann mit dem letzten Spiel am 17. Dezember 2025. „Wir fangen am 18.01.2025 mit der Rückrunden-Vorbereitung an. Dazwischen liegt am 09.01.2025 nur der Sparkassen-Pokal in Jülich“, erklärt Habets den Fahrplan.

Neben den Verletzungen sieht er auch strukturelle Probleme im Trainingsalltag. „Zur Wahrheit gehört auch, dass zu viele Trainingseinheiten anhand von Krankheiten oder persönlichen Terminen abgesagt wurden, was den Trainingsbetrieb halt auch massiv eingeschränkt hat.“ Diese Entwicklung sei allerdings kein Einzelfall: „Eine Entwicklung, die man allerdings von vielen Vereinen und Trainern in der aktuellen Zeit hört.“ Positiv bewertet Habets die sportliche Leitung an der Seitenlinie. Mit der Kombination aus Cheftrainer Tobias Uecker und Co-Trainer Markus Hambach sei der Verein bewusst ein Risiko eingegangen. „Wir sind mit der Trainerkonstellation eines jungen, unerfahrenen Trainers mit Tobias Uecker und einem erfahrenen Co-Trainer in Markus Hambach durchaus ins Risiko gegangen, aber nach der Hinrunde kann man schon davon sprechen, dass es für den Verein Jugendsport Wenau 1957 e.V. die richtige Entscheidung war.“ Das Trainerteam arbeite „trotz der schwierigen Bedingungen sehr fokussiert“, und man sei „absolut davon überzeugt, dass sich das auch am Ende der Saison in der Tabelle widerspiegeln wird“.