Wen trifft es am Ende der Saison in der Bezirksliga Rheinhessen?

Heute, 12:00 Uhr

Der Gundersheimer Besart Morina (grünes Trikot) steckt mit seiner Mannschaft im Abstiegskampf. Der Guntersblumer Jannik Reich möchte diesen mit seinen Mitspielern in dieser Saison vermeiden. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Alzey/Worms. Für die meisten zwölf, für andere 13 und für die TSG Bretzenheim sind es sogar 14 Spiele, die in der Bezirksliga-Spielzeit 2025/2026 noch ausstehen. An diesem Wochenende starten die Alzeyer und Wormser Mannschaften in das zweite Saisonhalbjahr – mit unterschiedlichen Zielen und aus unterschiedlichen Tabellenregionen startend.

Das Aufstiegsrennen Tabellenführer SKC Barbaros Mainz (46 Punkte) thront an der Tabellenspitze. Acht Punkte Vorsprung, ein starker Kader und der beste Sturm der Liga (75 Tore in 18 Spielen) lassen nur wenig Zweifel daran, wer als absoluter Favorit in die restlichen Saisonspiele geht. Und ein Abrutschen des ambitionierten Spitzenreiters, nur schwer vorstellbar. Auch Platz zwei ist, Stand jetzt, nicht besonders umkämpft. Der TuS Marienborn II (38) hat bereits neun Punkte Vorsprung auf seine Verfolger TSV Mommenheim (ein Spiel weniger absolviert) und FSV Nieder-Olm, die beim Erreichen der Aufstiegsspiele aktuell also nur noch Außenseiterchancen haben dürften. Gleiches gilt für die Teams dahinter, den SV Guntersblum und den SV Horchheim.

Das gesicherte Tabellenmittelfeld Von Platz fünf absteigend stehen die Alzeyer und Wormser Bezirksligisten vor dem Restart eng beieinander. Der SV Guntersblum (27), der SV Horchheim (27), der TSV Gau-Odernheim II (27), TuS Wörrstadt (25) und der FSV Saulheim (24) stehen zwar im Mittelfeld des Tableaus, der Abstand auf die potenzielle Abstiegszone, die mit der TSG Bretzenheim II (20) beginnt, ist jedoch näher als auf Rang zwei (Marienborn). Oberstes Ziel also für diese Teams: viele Punkte sammeln und sich frühzeitig von der Abstiegszone entfernen. Gespannt darf nach Wörrstadt geblickt werden, wo der Aufsteiger im Winter Unterschiedsspieler Torben Seib (Basara Mainz) abgab. In den ersten fünf Spielen nach der Winterpause trifft die junge Wörrstädter Mannschaft auf Vereine, die ebenfalls weder zu den Topteams noch zu den aktuell abstiegsbedrohten Klubs gehören. Anschließend warten Barbaros und Marienborn auf TuS-Trainer Rene Novo und Co – spätestens danach dürfte klar sein, in welcher Tabellenregion es für Wörrstadt am Saisonende um Punkte geht. Aktuell nur vier Punkte vor den Bretzenheimern: der FSV Saulheim. Gegen Hassia Bingen (Vorletzter) und bei der TuS Wörrstadt könnten die Saulheimer in den ersten beiden Pflichtspielen des Jahres sofort zweimal „Bigpoints“ einfahren und mit einem beruhigenden Punktepolster in die finale Saisonphase starten.