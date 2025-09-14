„Wembley-Tor“ zählt nicht: SV Pullach unterliegt 0:2

Einen Dämpfer erhielt der zuletzt verbesserte SV Pullach mit der 0:2 (0:1)-Niederlage beim in dieser Bezirksligasaison zuvor noch sieglosen SV Untermenzing.

Pullach – SVP-Coach Fabian Beigl sah auf dem Kunstrasen einerseits eine gute Leistung der Gastgeber: „Untermenzing hat schnell kombiniert. Das kam für mich aber nicht überraschend.“ Andererseits ärgerte er sich über eigene Schwächen: „Wir waren in der ersten Halbzeit zu weit weg von den Gegenspielern.“

Gleich zu Beginn hatten die Raben Pech mit einem nicht gegebenen „Wembley-Tor“: Ob der Freistoß von Maurus Miller von der Unterkante der Latte auf oder sogar doch hinter die Torlinie sprang, was nicht eindeutig auszumachen (5.). Wenig später folgte die Führung für die Gastgeber durch Dominik Pfister, die nach einem Ballgewinn im Mittelfeld gut umschalteten (10.).

Aus Überzahl entsteht kein Benefit

Von den Raben ging hingegen wenig Gefahr aus, obwohl sie ab der 36. Minute nach einem mit Gelb-Rot bestraften taktischen Foul des Torschützen in Überzahl waren, aufgrund einer Zehn-Minuten-Strafe für Untermenzigs Philipp Simonides (84.) in der Schlussphase sogar mit zwei Leuten mehr agierten. „Wir haben viele Flanken geschlagen, aber sie kamen alle nicht an den Mann“, bemängelte Beigl, der „einen kleinen Rückfall“ seines Teams in Richtung der Leistungen zu Saisonbeginn sah. Als die Raben bei einem Freistoß alles nach vorne warfen, einschließlich Torwart Leopold Bayerschmidt, machte Untermenzing mit einem Konter aufs leere Tor durch Maximilian Heigl alles klar (90.+4). „Im Endeffekt haben wir verdient verloren“, räumte Beigl ein.

SV Untermenzing - SV Pullach 2:0 (1:0) SV Pullach: Bayerschmidt - Neubauer (88. Tunga), Burghard, Barho, Mansray (69. Breuling), Miller, Hoffmann, Wich (79. Sommer), Stapf, Brandi (69. Perl), Pandza (79. Golüke) Tore: 1:0 Pfister (10.), 2:0 Heigl (90.+4) Gelb-Rot: Pfister/Untermenzing (36., wiederholtes Foulspiel) Zeitstrafe: Simonides/Untermenzing (84.)