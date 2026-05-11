Wembley ruft: Hull City schaltet Millwall aus und träumt vom Aufstieg

Nach einer nervösen ersten Hälfte ohne nennenswerte Höhepunkte, in der beide Teams vor allem auf defensive Stabilität bedacht waren, änderte sich das Bild nach dem Seitenwechsel. Millwall drängte vor heimischer Kulisse auf die Führung, doch die Gäste agierten abgeklärter.

In der 64. Minute schlug die Stunde von Mohamed Belloumi. Nach einer Vorarbeit von Matt Crooks überwand er Anthony Patterson im Tor der „Lions“ und brachte die mitgereisten Fans in Ekstase. Während Millwall alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzwingen, nutzte Hull den Raum für Konter. Der eingewechselte Joe Gelhardt sorgte in der 79. Minute nach einem Zuspiel von Torschütze Belloumi für die Entscheidung.

Der Weg nach Wembley

Hull City hat damit das Ticket für das „reichste Spiel der Welt“ gelöst. Für die Tigers ist es eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, nachdem sie in der Vorsaison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert hatten.