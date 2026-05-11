Wembley ruft: Hull City schaltet Millwall aus und träumt vom Aufstieg

Nach einer nervösen ersten Hälfte ohne nennenswerte Höhepunkte, in der beide Teams vor allem auf defensive Stabilität bedacht waren, änderte sich das Bild nach dem Seitenwechsel. Millwall drängte vor heimischer Kulisse auf die Führung, doch die Gäste agierten abgeklärter.
In der 64. Minute schlug die Stunde von Mohamed Belloumi. Nach einer Vorarbeit von Matt Crooks überwand er Anthony Patterson im Tor der „Lions“ und brachte die mitgereisten Fans in Ekstase. Während Millwall alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzwingen, nutzte Hull den Raum für Konter. Der eingewechselte Joe Gelhardt sorgte in der 79. Minute nach einem Zuspiel von Torschütze Belloumi für die Entscheidung.
Hull City hat damit das Ticket für das „reichste Spiel der Welt“ gelöst. Für die Tigers ist es eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, nachdem sie in der Vorsaison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert hatten.
Wer der Gegner im großen Finale am 23. Mai in Wembley sein wird, entscheidet sich morgen Abend. Im zweiten Halbfinale stehen sich gegenüber:
Southampton FC vs. Middlesbrough FC
(Hinspiel: 0:0)
Der Sieger dieses Duells wird gegen Hull um den letzten verbleibenden Aufstiegsplatz in die Premier League kämpfen. Das Spiel findet am 23. Mai im Wembley Stadion statt.
FC Millwall: Anthony Patterson, Jake Cooper, Casper De Norre (63. Barry Bannan), Tristan Crama, Zak Sturge (61. Alfie Doughty), Ryan Leonard, Femi Azeez, Camiel Neghli, Derek Mazou-Sacko (87. Luke Cundle), Thierno Ballo (56. Mihailo Ivanovic), Joshua Coburn (87. Macaulay Langstaff) - Trainer: Alex Neil
Hull City: Ivor Pandur, Lewie Coyle, Charlie Hughes, John Egan, Semi Ajayi, Regan Slater (86. John Lundstram), Matt Crooks, Ryan Giles (84. Paddy McNair), Liam Millar (77. Joe Gelhardt), Kyle Joseph (44. Belloumi), Oliver McBurnie (85. Lewis Koumas) - Trainer: Sergej Jakirovic
Schiedsrichter: Samuel Barrott
Tore: 0:1 Belloumi (63.), 0:2 Joe Gelhardt (78.)
Der Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt.