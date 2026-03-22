Wembley ist Hellblau: City gewinnt den Carabao Cup In einem intensiven Finale im ausverkauften Wembley-Stadion hat sich Manchester City zum neunten Mal den Carabao Cup gesichert. Dank eines Doppelschlags des erst 21-jährigen Eigengewächses Nico O’Reilly besiegte das Team von Pep Guardiola den Arsenal FC mit 2:0 (0:0). Für Guardiola ist es der fünfte Triumph in diesem Wettbewerb – ein neuer Rekord für Trainer im englischen Fußball. von Gerd Jung · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Für Pep Guardiola ist es der fünfte Triumph in diesem Wettbewerb – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Partie begann mit einem Paukenschlag der Gunners. Mikel Artetas Mannschaft drückte früh und hätte bereits nach sieben Minuten führen müssen. Nach einer glänzenden Vorarbeit von Zubimendi scheiterte Kai Havertz jedoch am glänzend reagierenden City-Keeper James Trafford. Auch Bukayo Saka fand im Nachschuss seinen Meister im jungen Schlussmann, der heute den Vorzug vor Donnarumma erhielt und dieses Vertrauen mit einer Dreifachparade rechtfertigte. Arsenal blieb das gefährlichere Team, während City zwar den Ball kontrollierte, gegen das Duo Saliba/Gabriel aber kaum zu Abschlüssen kam.

O’Reilly-Doppelschlag entscheidet das Finale Nach dem torlosen Seitenwechsel kippte die Partie zunehmend zugunsten der Citizens. In der 60. Minute brach der Bann – unter gütiger Mithilfe von Arsenals Pokal-Torwart Kepa Arrizabalaga. Eine Flanke von Rayan Cherki schien eine sichere Beute für den Spanier, doch Kepa verschätzte sich kapital. Der Ball glitt ihm durch die Hände, und Nico O’Reilly schaltete am schnellsten, um aus kürzester Distanz per Kopf zum 1:0 einzunicken. Nur vier Minuten später (64.) legte City nach. Nach einer sehenswerten Kombination über Jérémy Doku und Matheus Nunes fand eine präzise Flanke erneut den einlaufenden O’Reilly am langen Pfosten. Mit einer Dynamik, die an die besten Zeiten eines Frank Lampard erinnerte, wuchtete der Youngster den Ball erneut per Kopf in die Maschen – 2:0.

Arsenal im Pech: Aluminium verhindert die Aufholjagd Arteta reagierte sofort und brachte unter anderem Gabriel Jesus und Riccardo Calafiori. Letzterer hatte in der 78. Minute den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch sein abgefälschter Schuss klatschte nur an den Pfosten. Wenig später rettete die Latte gegen einen Kopfball von Jesus. Es war das letzte Aufbäumen einer Arsenal-Mannschaft, der am Ende die Kraft und – ohne den verletzten Ødegaard – auch die spielerische Finesse fehlte, um Citys „Angstgegner-Serie“ fortzusetzen. Fazit: Guardiola schreibt Geschichte Fazit: Guardiola schreibt Geschichte Mit diesem Sieg beendet Manchester City eine fast dreijährige Durststrecke gegen Arsenal und setzt ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die verbleibenden Titel der Saison. Matchwinner Nico O'Reilly, der von Gary Neville zum "Player of the Match" gekürt wurde, steht symbolisch für die nächste Generation unter Guardiola.