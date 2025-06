Wem gelingt der Abschluss? Vorbericht

Fußball-Kreisliga A: Im Duell der Absteiger treffen Schwanenberg und Kempen aufeinander. Wer holt sich Platz zwei?

Alle wichtigen Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga A sind bereits gefallen. Die Meisterschaft und den Aufstieg machte der SV Niersquelle Kuckum perfekt Neben dem TuS Germania Kückhoven sind nun auch der SV SW Schwanenberg und Aufsteiger FC Eintracht Kempen abgestiegen. Somit geht es für Schwanenberg und Kempen im direkten Duell am letzten Spieltag nicht mehr um die letzte Chance, sondern nur noch darum, sich ordentlich aus der Liga zu verabschieden.

Offen ist noch der Kampf um den zweiten Platz, auch wenn der aufgrund des schlechten Punktekoeffizienten im Vergleich zu den Tabellenzweiten der anderen Kreise nicht zum Aufstieg reichen wird. Lange Zeit hatte die SG Union Würm-Lindern sogar gute Chancen auf den Aufstieg, doch nach einer guten ersten Saisonhälfte hatte man aufgrund großer Personalsorgen eine schwächere Phase, in der man den Anschluss verlor.

Besser in Fahrt

Nun ist man aber wieder besser in Fahrt und kann mit einem Punktgewinn gegen den TuS Rheinland Dremmen sich den zweiten Platz sichern. Damit würde man auch direkt schon mal ein Zeichen setzen, dass man den dieses Mal verpassten Aufstieg in der neuen Saison angreifen will.

Gegner Dremmen war sogar Spitzenreiter nach der Hinrunde, doch in der Rückrunde lief einfach nichts mehr und man spielte eher wie ein Abstiegskandidat. So verlor man noch früher als Würm-Lindern den Kontakt zur Spitze und ist inzwischen bis auf Rang acht durchgereicht worden. Sollte Dremmen aber die Überraschung schaffen, lauert Dynamo Erkelenz um sich noch den zweiten Platz zu sichern.

Erkelenz ist das zweitbeste Rückrundenteam und zeigte beim deutlichen Sieg über Kuckum noch einmal seine Stärke. Doch der FC Union Schafhausen II spielt ebenfalls eine starke Rückrunde und hat sich vom Abstiegskandidaten bis auf Rang sieben vorgearbeitet. Die Mannschaft von Trainer Thomas Liebens wird es Erkelenz auf jeden Fall nicht leicht machen. Ansonsten geht es in den weiteren Spielen nur noch darum, die eine oder andere Position nach oben oder unten zu kommen.

Weitere Spiele: SV Niersquelle Kuckum – FSV Geilenkirchen, SG Union Würm-Lindern – TuS Rheinland Dremmen (beide Fr., 19,30 Uhr), Union Schafhausen II – Dynamo Erkelenz, SV SW Schwanenberg – FC Eintracht Kempen (beide So., 13 Uhr), SV Roland Millich – FC Germania Rurich, SV Breberen – BC 09 Oberbruch, SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten – TuS Germania Kückhoven, SC Selfkant – SV Brachelen (alle So., 15 Uhr)

