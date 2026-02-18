Welzheimer Marsch und Backnanger Tränen: Kreisliga A2 im Wintercheck

– Foto: Tobias Sellmaier

In der Kreisliga A2 Rems-Murr/Hall hat die erste Saisonhälfte ein klares Bild gezeichnet, das dennoch Raum für dramatische Wendungen in der Rückrunde lässt. Der FC Welzheim thront mit einer fast beängstigenden Souveränität an der Tabellenspitze und scheint dem direkten Aufstieg unaufhaltsam entgegenzustreben. Doch dahinter tobt ein psychologisch aufreibender Kampf um den Relegationsplatz, bei dem sich drei Verfolger gegenseitig die Punkte abjagen. Am anderen Ende der Tabelle herrscht sportliche Existenzangst, denn das Feld der potenziellen Absteiger ist dicht gedrängt und wird durch den Rückzug des VfL Winterbach II etwas verzehrt. Es ist eine Liga der Gegensätze, in der zwischen Aufstiegsjubel und der Bitterkeit des Abstiegs oft nur ein einziger genialer Moment oder ein folgenschwerer Fehler entscheidet.

Der FC Welzheim führt die Tabelle mit beeindruckenden 39 Punkten an und hat sich damit ein komfortables Polster auf die Konkurrenz erarbeitet. Mit 13 Siegen aus 15 Spielen demonstriert die Mannschaft von Trainer Kim-Steffen Schmidt eine Konstanz, die in dieser Liga ihresgleichen sucht. Das Torverhältnis von 60:22 unterstreicht die offensive Wucht des Tabellenführers, der im Schnitt vier Tore pro Partie erzielt. Nur zwei Niederlagen trüben die Bilanz eines Teams, das bereits jetzt wie ein kommender Bezirksligist auftritt. In Welzheim weiß man, dass der Aufstieg nur noch über die eigene Disziplin führt, da der Vorsprung auf den Zweiten bereits acht Punkte beträgt. Die Fans träumen längst von der Meisterschaft, und alles andere als der direkte Aufstieg wäre am Ende dieser Spielzeit eine herbe Enttäuschung.

FuPa-Prognose: Der FC Welzheim wird sich die Meisterschaft wahrscheinlich nicht mehr nehmen lassen und direkt aufsteigen.

Transfers: Der Kader bleibt nahezu unverändert, lediglich Robin Bühler rückt aus der eigenen Jugend zu den Aktiven auf; Abgänge hat der Verein nicht zu verzeichnen.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach

Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach belegt mit 31 Punkten den zweiten Tabellenplatz und hält damit das Ticket für die Aufstiegsrelegation fest in den Händen. Bemerkenswert ist, dass die Spvgg ein Spiel weniger absolviert hat als der Tabellenführer und somit theoretisch noch etwas näher heranrücken könnte. Mit nur 15 Gegentoren stellt die Mannschaft die mit Abstand stabilste Defensive der Liga, was in den entscheidenden Wochen der Rückrunde ein Pfund sein wird. Zehn Siege zeigen die Qualität des Kaders, auch wenn der Rückstand auf Welzheim bereits beträchtlich ist. Das Team von Trainer Ahmet Yenisen muss sich in der Rückrunde vor allem darauf konzentrieren, den knappen Vorsprung auf Steinbach und Murrhardt zu verteidigen. Jedes Unentschieden könnte im Kampf um Platz zwei bereits eines zu viel sein.

Transfers: Auf der Zugangsseite verstärkt Jan Celik von der SG Oppenweiler-Strümpfelbach das Team, während Kay Ihde den Verein in Richtung SV Spiegelberg verlassen hat.

FuPa-Prognose: Die Spvgg verteidigt den zweiten Platz und geht in die Aufstiegsrelegation.

SV Steinbach

Der SV Steinbach lauert mit 30 Punkten auf dem dritten Rang und befindet sich in direkter Schlagdistanz zum Relegationsplatz. Neun Siege und drei Unentschieden belegen, dass die Mannschaft von den Trainern Philipp Heller und Talha Ünal schwer zu schlagen ist, doch die drei Niederlagen kosteten bisher den Anschluss an ganz oben. Mit 47 Toren gehört die Offensive zum Besten, was die Kreisliga A2 zu bieten hat, was die Ambitionen des Vereins unterstreicht. Die Stimmung im Verein ist optimistisch, da man weiß, dass man noch an Kleinaspach vorbeiziehen kann. Allerdings muss die Defensive in der Rückrunde noch konsequenter agieren, um die knappen Spiele für sich zu entscheiden. Steinbach ist das Team, das den etablierten Kräften an der Spitze am gefährlichsten werden kann.

Transfers: Der Verein meldet für die Winterpause keinerlei personelle Veränderungen im Kader.

FuPa-Prognose: Steinbach wird bis zum letzten Spieltag um Platz zwei kämpfen.

VfR Murrhardt

Der VfR Murrhardt belegt mit 28 Punkten den vierten Platz und hat damit noch alle Chancen, in das Rennen um den Aufstieg einzugreifen. Neun Siege stehen fünf Niederlagen gegenüber, was zeigt, dass die Mannschaft zwar hohes Potenzial besitzt, aber in der Hinrunde zu oft Punkte liegen ließ. Das Torverhältnis von 48:28 zeugt von einer attraktiven Spielweise, die jedoch manchmal die defensive Absicherung vermissen lässt. Für den VfR wird der Start in die Rückrunde entscheidend sein, um den Anschluss an die Plätze zwei und drei nicht zu verlieren. Trainer Marcel Klink wird in der Vorbereitung vor allem an der Balance zwischen Angriff und Abwehr arbeiten müssen. Wenn die Murrhardter eine Serie starten, ist die Relegation noch absolut in Reichweite.

Transfers: Als einziger Neuzugang stößt Marcel Schlichenmaier von der SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg zum Team; Abgänge gibt es keine.

FuPa-Prognose: Der VfR Murrhardt wird eine starke Rückrunde spielen.

Das gesicherte Mittelfeld

TSC Murrhardt

Mit 26 Punkten aus nur 14 Spielen steht der TSC Murrhardt auf dem fünften Platz und hat sich im oberen Tabellendrittel festgebissen. Acht Siege sind ein deutliches Zeichen für die Qualität der Mannschaft, auch wenn die 34 Gegentore auf eine gewisse Anfälligkeit hindeuten. Die Mannschaft zeigt sich oft als Wundertüte der Liga, die an einem guten Tag jeden Gegner dominieren kann. Für ganz oben fehlt es momentan an der nötigen Abgeklärtheit in der Defensive, um den Druck auf die Top 4 konstant hochzuhalten. In der Rückrunde geht es für den TSC um Trainerfuchs Onufrios Michailidis darum, die eigene Position zu festigen und vielleicht den einen oder anderen Favoriten zu stürzen. Die personellen Wechsel im Winter könnten hierbei eine entscheidende Rolle spielen.

Transfers: Erdem Yildiz (zuvor vereinslos) und Berkay Uzun vom FC Viktoria Backnang verstärken den Kader, während Bleron Zogaj und Muharrem Voci beide eine Pause einlegen.

FuPa-Prognose: Der TSC bleibt ein stabiles Top-5-Team ohne Sorgen.

FSV Weiler zum Stein

Der FSV Weiler zum Stein rangiert mit 24 Punkten auf dem sechsten Platz und führt damit das breite Mittelfeld der Tabelle an. Acht Siege und sieben Niederlagen ohne ein einziges Unentschieden zeigen, dass die Mannschaft stets auf Sieg spielt – oft mit Erfolg, manchmal mit bitteren Folgen. Die Tordifferenz ist mit plus drei fast ausgeglichen, was die schwankenden Leistungen in der Hinrunde widerspiegelt. Für den FSV um Trainer Fatih Yenisen ist der Zug nach oben vermutlich abgefahren, doch der Vorsprung auf die unteren Ränge ist groß genug, um befreit aufzuspielen. In Weiler zum Stein kann man sich nun darauf konzentrieren, die jungen Talente weiterzuentwickeln.

Transfers: Zu- und Abgänge wurden keine verzeichnet.

FuPa-Prognose: Weiler zum Stein wird die Saison im gesicherten Mittelfeld beenden.

SV Allmersbach II

Die Reserve des SV Allmersbach belegt mit 23 Punkten den siebten Tabellenplatz und kann mit der bisherigen Ausbeute sehr zufrieden sein. Sieben Siege und sechs Niederlagen zeugen von einer soliden Spielzeit, in der man sich von den Abstiegsnöten frühzeitig distanzieren konnte. Besonders beeindruckend sind die 53 erzielten Tore, was für eine Zweitvertretung ein außergewöhnlicher Wert ist. Allerdings kassierte man mit 40 Gegentreffern auch deutlich zu viele Tore, um weiter oben anzuklopfen. Die Mannschaft von den Trainern Manuel Mrasek und Martin Weller dient primär als Unterbau für das Bezirksliga-Team, erfüllt diese Rolle aber mit Bravour. In der Rückrunde wird das Trainerduo versuchen, die Defensive zu stabilisieren, ohne die offensive Spielfreude zu verlieren.

Transfers: Bei der Allmersbacher Reserve gab es im Winter weder Zu- noch Abgänge.

FuPa-Prognose: Die Zweite des SVA wird ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte verteidigen.

FV Sulzbach

Der FV Sulzbachr steht mit 18 Punkten auf dem achten Platz und hinkt damit den eigenen Erwartungen etwas hinterher. Nur fünf Siege aus 15 Spielen sind zu wenig, auch wenn der Abstand zum Keller noch komfortabel wirkt. Die Tordifferenz von minus eins zeigt, dass der FVS um Trainer Tobias Witt oft in knappe Spiele verwickelt war, die jedoch zu selten zu den eigenen Gunsten entschieden wurden. Der Verein hat im Winter massiv auf dem Transfermarkt zugeschlagen, um die Qualität im Kader deutlich anzuheben. Dies lässt darauf schließen, dass man in der Rückrunde eine deutliche Leistungssteigerung und eine Aufholjagd in der Tabelle anstrebt. Sulzbach ist eines der Teams, auf die man in den kommenden Monaten besonders achten muss.

Transfers: Ein wahrer Umbruch mit den Zugängen Dimitrios Karalias (Großer Alexander Backnang), Agron Hajdaraj (SGM Erbstetten/TSG Backnang II), Philip Häcker (FV Wüstenrot) sowie Özcan Unutkan und Emre Ayisik (beide FC Viktoria Backnang); Jean Christien Ranomembalisoa wechselte zum SV Kettenkamp.

FuPa-Prognose: Der FV Sulzbach wird sich dank der Neuzugänge deutlich steigern und in der Tabelle klettern.

Die Zone der Angst

TSV Sulzbach-Laufen

Der TSV Sulzbach-Laufen belegt mit 17 Punkten den neunten Rang und befindet sich damit noch in einer relativ sicheren Zone. Fünf Siege und sieben Niederlagen verdeutlichen, dass die Mannschaft zwar mithalten kann, ihr aber die Konstanz für eine höhere Platzierung fehlt. Das Torverhältnis von 35:39 zeigt, dass sowohl defensiv als auch offensiv noch Steigerungspotenzial vorhanden ist. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt derzeit fünf Punkte, was jedoch kein Grund zum Ausruhen ist. Trainer Ahmet Akin wird in der Vorbereitung den Fokus auf die Physis legen müssen, um in den engen Partien der Rückrunde bestehen zu können. Für den TSV geht es darum, so schnell wie möglich die 30-Punkte-Marke zu knacken.

Transfers: In Sulzbach-Laufen gab es in der Winterpause keine personellen Veränderungen.

FuPa-Prognose: Der TSV Sulzbach-Laufen wird sich den Klassenerhalt sichern.

Großer Alexander Backnang

Mit 15 Punkten aus 14 Spielen steht der Große Alexander Backnang auf dem zehnten Platz und spürt bereits den Atem der Abstiegsränge. Vier Siege und drei Unentschieden sind eine magere Ausbeute für ein Team, das spielerisch oft mehr verspricht, als die Ergebnisse aussagen. Die 48 Gegentore sind ein alarmierender Wert und stellen eine der schwächsten Defensivreihen der Liga dar. Wenn Trainer Petro Kelesidis es nicht schafft, die Defensive zu ordnen, könnte der Verein in der Rückrunde noch tiefer in den Sumpf geraten. Ein Abgang macht die Aufgabe für die Backnanger nicht einfacher. Jedes Spiel wird nun zu einem Endspiel gegen den drohenden Absturz.

Transfers: Der Verein verzeichnet keine Zugänge, muss aber den Abgang von Dimitrios Karalias zum FV Sulzbach verkraften.

FuPa-Prognose: Der Große Alexander wird bis zum Schluss zittern, aber knapp die Klasse halten.

FC Viktoria Backnang

Der FC Viktoria Backnang erlebt eine turbulente Saison und steht mit 13 Punkten auf dem elften Platz, nur knapp über den Abstiegsrängen. Vier Siege und neun Niederlagen sind Ausdruck keiner einfachen Saison, die sich auch in der extrem hohen Fluktuation im Kader widerspiegelt. Die Abwehr ist mit 59 Gegentoren die zweitschwächste der Liga. Der Verein hat im Winter fast eine fast komplette Mannschaft verloren, versucht aber durch Neuzugänge gegenzusteuern. Es bleibt abzuwarten, ob Trainer Ümit Karaca in der kurzen Vorbereitung eine Einheit aus den vielen neuen Gesichtern formen kann. Für die Viktoria ist die Rückrunde eine Reise ins Ungewisse mit dem Ziel des nackten Überlebens.

Transfers: Samed Haber (TSV Nellmersbach) und Serkan Dogan (KTSV Hößlinswart) kommen neu hinzu; im Gegenzug verlassen Semih Yahya Tiknas, Jannik Leins, Tarik Akgün, Daniel Veloso de Figueiredo, Özcan Unutkan, Emre Ayisik, Berkay Uzun, Frederick Putzar und Cudi Zeyrek den Verein in verschiedene Richtungen.

FuPa-Prognose: Der enorme Umbruch könnte viel Unruhe bringen, der FC Viktoria muss aufpassen.

SK Fichtenberg

Die SK Fichtenberg steht mit 12 Punkten auf dem zwölften Platz, was nach aktuellem Stand die Abstiegsrelegation bedeuten würde. Da die Mannschaft erst 12 Spiele absolviert hat, besteht zwar die Chance auf Besserung durch Nachholspiele, doch die Formkurve vor der Winterpause war besorgniserregend. Nur drei Siege und 19 erzielte Tore zeigen, dass es vor allem im Angriff an Durchschlagskraft mangelt. Die Defensive steht mit 26 Gegentoren hingegen erstaunlich stabil für ein Team aus dem Tabellenkeller. Trainer Dario Miklic muss einen Weg finden, die offensive Harmlosigkeit zu beenden, um den direkten Klassenerhalt zu sichern.

Transfers: Julian Ammon kommt vom TSV Gaildorf zur Verstärkung; Abgänge hat der Verein keine gemeldet.

FuPa-Prognose: Fichtenberg nutzt die Nachholspiele und klettert in der Tabelle.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg

Die Spielgemeinschaft belegt mit 12 Punkten den 13. Platz und befindet sich damit auf einem direkten Abstiegsrang. Drei Siege aus 14 Spielen sind eine Bilanz des Schreckens für einen SGM aus zwei Vereinen, die eigentlich stabilere Ambitionen hatte. Mit 48 Gegentoren ist die Defensive löchrig. Der Rückstand auf die rettenden Plätze ist zwar gering, doch spielerisch muss das Team zulegen. Im Winter gab es zudem schmerzhafte Abgänge zu verkraften, die erst einmal kompensiert werden müssen. Es wird eine Herkulesaufgabe für das Trainerduo um Christoph Stelly und Luca Weller, den drohenden Gang in die Kreisliga B abzuwenden.

Transfers: Tim Weik kommt von der TSG Buhlbronn, während Mika Abraham, Andre Jelica und Marcel Schlichenmaier den Verein verlassen haben.

FuPa-Prognose: Die SGM wird es schwer haben, den Abstieg in die Kreisliga B zu verhindern.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II

Mit ebenfalls 12 Punkten, aber dem schlechteren Torverhältnis von 32:59, steht die SGM Erbstetten/TSG Backnang II auf dem 14. Platz. Die Mannschaft kassiert im Schnitt fast vier Gegentore pro Spiel, was jede Hoffnung auf Punkte oft schon im Ansatz erstickt. Nur drei Siege konnten bisher gefeiert werden, was für den Klassenerhalt bei weitem nicht ausreichen wird. Trainer Daniel Bauer steht vor der schwierigen Aufgabe, eine Defensive zu organisieren, die diesen Namen auch verdient. Die SGM benötigt dringend einen perfekten Start in die Rückrunde, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.

Transfers: Es gibt eine Zugänge und auch keine Abgänge.

FuPa-Prognose: Die SGM Erbstetten/TSG Backnang II muss sich steigern, um noch eine Chance auf den Ligaverbleib zu haben.

SV Unterweissach II

Das Tabellenschlusslicht der noch aktiven Mannschaften ist der SV Unterweissach II mit lediglich 10 Punkten aus 15 Spielen. Elf Niederlagen wiegen schwer. Mit 69 Gegentoren stellt man die Schießbude der Liga, was den Klassenerhalt in weite Ferne rücken lässt. Drei Siege sind zwar ein Lebenszeichen, doch die Konstanz fehlt. Das Trainerteam um Florian Kratzwald und Sebastian Häuslein muss in der Rückrunde vor allem psychologische Arbeit leisten, um die Moral der Truppe aufrechtzuerhalten.

Transfers: In Unterweissach gab es im Winter weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen.

FuPa-Prognose: Der SV Unterweissach II muss auf ein Fußballwunder hoffen, um in der Kreisliga A zu bleiben.

VfL Winterbach II Die Reserve des VfL Winterbach wurde bereits während der laufenden Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen und steht somit als erster Absteiger fest. Alle bisherigen und zukünftigen Spiele werden nicht gewertet, was die Tabelle faktisch auf 15 aktive Teams reduziert.