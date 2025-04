Weltstar posiert im 1860-Trikot von Amateurkicker Koussou

Dabei handelt es sich um keinen geringeren als Kodjovi „Nono“ Koussou. Der 32-Jährige zählt zu den bekanntesten Kickern des oberbayerischen Amateurfußballs. Das Video, das Central Cee im neongelben Löwen-Trikot von Kodoussou aus der Spielzeit 2022/2023 zeigt, war von Billa Joe hochgeladen worden. Der deutsche Künstler war der Support-Act der Show in München. Koussou selbst teilte auf Instagram ebenfalls mehrere Schnappschüsse, die den Star am 12. April im Backstage-Bereich des Zenith in seinem Trikot zeigten.

1860-Aufstiegsheld Koussou spielt im Amateurbereich und in der Icon League

Der Abwehrspieler durchlief sämtliche Jugendmannschaften der Löwen und durfte sogar dreimal für die Profis in der 2. Bundesliga auflaufen. Im Herrenbereich war Koussou zudem auch für den FC Bayern II und die SpVgg Bayreuth aktiv. Zuletzt war der Außenverteidiger im Amateurbereich für den TSV Sauerlach, den TSV Ampfing und den TSV Grünwald am Ball.

Des Weiteren schnürt Koussou seine Fußballschuhe regelmäßig auch für die Legenden-Mannschaft des TSV 1860 sowie in zwei neugegründeten Hallenfußball-Formaten. Mit den Las Ligas Ladies holte er in der Debütsaison sogar den Titel in der Baller League. In der Icon League läuft er seit zwei Spielzeiten für den FC Bavaria auf.

Bei den Löwen gilt der 32-Jährige noch immer als Aufstiegheld. Mit Sascha Mölders & Co. schaffte er nach dem Zwangsabstieg in der Saison 2017/2018 den Aufstieg aus der Regionalliga Bayern. In der Folge kam er auch achtmal in der 3. Liga zum Einsatz. Im Sommer wird Koussou seine Karriere auf dem grünen Rasen beim VfR Garching verletzungsbedingt beenden. (Alexander Nikel)