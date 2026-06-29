»Weltsensation«: Die neuen bayerischen Fußball-Giganten? Die "Davids" Mögeldorf und Obermenzing haben in der vergangenen Saison in der U19-Bayernliga mitgemischt, Waldeck wurde sogar Meister. Zufall - oder eine Tendenz? von Helmut Weigerstorfer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Mögeldorf vs. Obermenzing - was nach Kreisebene klingt, war in der vergangenen Saison U19-Bayernliga. – Foto: Andreas Roith

Schweinfurt, die Würzburger Kickers, Memmingen, Aschaffenburg, Wacker Burghausen – die Tabelle der U19-Bayernliga liest sich wie das „Who is Who“ des gehobenen bayerischen Amateurfußballs. Die beiden Enden der Tabelle zieren allerdings mit Waldeck Obermenzing und der SpVgg Mögeldorf zwei Exoten. Die Oberbayern konnten sich sogar den Meistertitel holen, während die Mittelfranken den Gang in die Landesliga antreten müssen. Insgesamt stellt sich die Frage: Sind die beiden eigentlichen Underdogs angesichts ihrer offensichtlich überragenden Jugendarbeit die kommenden bayerischen Fußball-Giganten?

Statt einer Antwort kommt von Volker Rüdiger zunächst einmal ein vielsagendes Schmunzeln. Seit 27 Jahren ist der 65-Jährige Jugendleiter von Waldeck Obermenzing. Wenn also einer weiß, was beim Münchener Stadtteil-Verein los ist, dann er. „Nein, wir sind nicht der kommende Fußball-Gigant“, nimmt er sogleich jeglichen Wind aus den Segeln. Klar sei man angesichts der traditionell starken Jugendarbeit stolz, vor allem nach der Meisterschaft heuer – man wisse das Ganze aber auch gut einzuordnen. In München und Umgebung dominiert der FC Bayern München, das weiß nicht nur Volker Rüdiger. Greift der Rekordmeister nicht die vielversprechenden Talente ab, stehen Vereine wie der FC Augsburg, der FC Ingolstadt oder der TSV 1860 München Schlange. „Viele unserer Jugendspieler ziehen weiter, nur wenige bleiben uns erhalten.“ Prominentestes Beispiel: Fabian Benko, der an der Säbener Straße fertig ausgebildet worden ist und unter anderem deutscher und kroatischer Juniorennationalspieler war. Späher diverser Clubs sind im Westen der Landeshauptstadt allgegenwärtig, „auch wenn ich sie nicht sehe, nur Mails von ihnen bekomme“.

Erik Baer, Philipp Beij und Luka Karadza waren die Eckpfeiler der Waldecker Meistermannschaft. Namen, die man sich merken sollte. Spieler, die als Vorbilder für nachkommende Obermenzinger Jahrgänge dienen. 22 Jugendmannschaften haben die Oberbayern insgesamt. Man setzt insgesamt auf Breitensport, ohne die Spitzentalente zu wenig zu fördern. Die erste Herrenmannschaft spielt in der Bezirksliga. Eine Spielklasse, mit der man laut Volker Rüdiger durchaus zufrieden ist. „Unser großer Vorteil ist, dass wir gut erreichbar sind. Man darf aber nicht vergessen, dass wir ein kleiner Dorfverein sind. Die Meisterschaft ist eine einmalige Sache – und es ist eine große Ehre für uns, wenn sich die großen Vereine mit unseren Spielern beschäftigten.“

Nürnberg, Fürth, Haching, Memmingen, Obermenzing - diese Teams wurden in den vergangenen Jahren Bayernliga-Meister der A-Junioren. – Foto: Andreas Roith

Stolze Worte, bescheidende Worte – die auch aus Mögeldorf kommen könnten. Für Patrick Rühl, der beim Nürnberger Stadtteil-Verein für den Herrenbereich und die U19 zuständig ist, ist es einerseits eine „Weltsensation“, dass seine A-Jugend in der Bayernliga mitmischen durfte. „Wir haben uns aber diesen Status im mittelfränkischen Raum auch über Jahre hinweg erarbeitet.“ Mit großer Leidenschaft hätte man den Nachwuchsbereich nach und nach aufgebaut und die einzelnen Teams nach oben geführt. Es wurde aber nicht alles dem Erfolg untergeordnet. „Unser großes Anliegen ist es, Leistungs- und Breitensport miteinander zu verbinden“, unterstreicht Ruhl. Jeder, der Fußball spielen will in Mögeldorf, soll die Möglichkeit dazu haben. Ein schwieriger Spagat. Bei über 30 Mannschaften im Spielbetrieb kommt es nämlich zur ein oder anderen zu hohen Hürde. „Vor allem die Trainingskapazitäten sind begrenzt. So konnte die Bayernliga-A-Jugend nur zweimal wöchentlich trainieren. Mehr ist einfach nicht drin.“ Die Erste spielt Landesliga – mit dieser Spielklasse man leben bei den Franken. Denn die Konkurrenz ist groß. Im Jugendbereich locken der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth. Bei den Herren gibt es unendlich viele Vereine im unmittelbarem Umkreis. Für Patrick Ruhl und seine Funktionärskollegen sind all das aber nur Nebensächlichkeiten. Der Fokus liegt einzig und alleine auf dem eigenen Tun. Erfolge wie die U19-Bayernliga bestätigen die Verantwortlichen genauso wie die vielen Kinder, die aus Spaß an der Freude kicken, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Mögelsdorf und Obermenzing sehen sich also weiterhin als die Davids, die bei den Goliaths mitmischen dürfen. Mit Demut, aber auch mit einem Selbstbewusstsein, das sie sich mühevoll erarbeitet haben. „Wir haben uns ein stabiles Fundament gebaut, auf dem wir mit beiden Beinen stehen“, bleibt Patrick Ruhl auf dem Boden der Mögelsdorfer Tatsachen, die wohl vielversprechend bleiben. „Der Unterbau ist richtig gut und schön“, schlägt Volker Rüdiger von Waldeck Obermenzing in eine ähnlich Kerbe. Beide Teams - auf dem Weg zum bayerischen Fußball-Gigant?