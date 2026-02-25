 2026-02-20T12:29:42.904Z

Elf der Woche

Weltpremiere: erstmals eine Elf der Woche in der Reserven-Klasse 4-4!

BGL - D1, Damen Liga 3-1 & 3-2, Auswahlen in 8 von 10 Reserven-Ligen!

von Paul Krier · Heute, 14:04 Uhr
Ehrenpromotion
BGL Ligue
1.Div - 1.Bez
1.Div - 2.Bez
Damen Liga 3 - Bez.1

Damen

⚽️🏅 👉 Liga 3: 1.Bezirk | 2.Bezirk

In der 1. und 2.Liga kamen u.a. aufgrund noch ausstehender Spiele keine Auswahlen zustande.

1.Herren

⚽️🏅 👉 BGL Ligue

⚽️🏅 👉 Ehrenpromotion

⚽️🏅 👉 1.Division: 1.Bezirk | 2.Bezirk

Herren-Reserven

⚽️🏅 👉 Klasse 1

⚽️🏅 👉 Klasse 2-1

⚽️🏅 👉 Klasse 2-2

⚽️🏅 👉 Klasse 3-2

⚽️🏅 👉 Klasse 4-1

⚽️🏅 👉 Klasse 4-2

⚽️🏅 👉 Klasse 4-3

⚽️🏅 👉 Klasse 4-4

