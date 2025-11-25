Weltmeister-Hoffnung bei 1860 München: Kapitän Husic greift nach WM-Titel

„Er hat eine gute Statur und sich im letzten Jahr enorm weiterentwickelt“, schwärmte ÖFB-Trainer Stadler von 1860-Talent Loris Husic. – Foto: Imago

Loris Husic steht im Finale. Mit Österreich kämpft der Kapitän der U19 des TSV 1860 München um den ersten WM-Titel der Geschichte.

München – Haben die Löwen bald einen Weltmeister in ihren Reihen? Ja, richtig gelesen: Loris Husic, Kapitän der aktuellen U 19 des TSV 1860, steht mit der österreichischen U-17-Nationalmannschaft im WM-Finale in Katar. Im Halbfinale gegen Italien wurde der zentrale Mittelfeldspieler in der 58. Minute eingewechselt. Kurz zuvor erzielte ÖFB-Talent Johannes Moser das 1:0 nach einem Konter. Historisches Finale für Österreich: Vier Einsätze für 1860-Talent bei Weltmeisterschaft

Im Anschluss verteidigten Husic und Österreich die Führung, und wurden belohnt. Kurz vor Schluss sah Italiens Benit Borasio für eine Notbremse die Rote Karte. Den fälligen Freistoß verwandelte erneut Moser und wahrte Österreichs Traum vom Triumph. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich Österreich im Fußball auf Weltmeisterschaftsebene für ein Finale qualifizieren konnte. Angeführt wird das österreichische Team von einem starken Block an Jungspunden, die bei RB Salzburg spielen, doch auch Husic bekommt bei der U17-Weltmeisterschaft einiges an Spielzeit. In der Gruppenphase startete der fast 1,90-große Mittelfeldspieler zweimal und wurde im Sechzehntelfinale gegen Tunesien und eben jetzt im Halbfinale eingewechselt.

1860-Talent Husic trifft mit Österreich im WM-Finale auf Portugal

Träumt vom ganz großen Wurf bei der Weltmeisterschaft mit Österreich: 1860-Talent Loris Husic. – Foto: IMAGO/Markus Ulmer