Weltmeister-Hoffnung bei 1860 München: Kapitän Husic greift nach WM-Titel

Loris Husic steht im Finale. Mit Österreich kämpft der Kapitän der U19 des TSV 1860 München um den ersten WM-Titel der Geschichte.
München – Haben die Löwen bald einen Weltmeister in ihren Reihen? Ja, richtig gelesen: Loris Husic, Kapitän der aktuellen U 19 des TSV 1860, steht mit der österreichischen U-17-Nationalmannschaft im WM-Finale in Katar. Im Halbfinale gegen Italien wurde der zentrale Mittelfeldspieler in der 58. Minute eingewechselt. Kurz zuvor erzielte ÖFB-Talent Johannes Moser das 1:0 nach einem Konter.
Im Anschluss verteidigten Husic und Österreich die Führung, und wurden belohnt. Kurz vor Schluss sah Italiens Benit Borasio für eine Notbremse die Rote Karte. Den fälligen Freistoß verwandelte erneut Moser und wahrte Österreichs Traum vom Triumph. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich Österreich im Fußball auf Weltmeisterschaftsebene für ein Finale qualifizieren konnte.
Angeführt wird das österreichische Team von einem starken Block an Jungspunden, die bei RB Salzburg spielen, doch auch Husic bekommt bei der U17-Weltmeisterschaft einiges an Spielzeit. In der Gruppenphase startete der fast 1,90-große Mittelfeldspieler zweimal und wurde im Sechzehntelfinale gegen Tunesien und eben jetzt im Halbfinale eingewechselt.
Bereits vor dem Turnier schwärmte ÖFB-Trainer Hermann Stadler von Husic. „Er ist eigentlich ein Sechser oder Achter, spielt bei 1860 jetzt aber eine offensivere Rolle. Er hat eine gute Statur und sich im letzten Jahr enorm weiterentwickelt, speziell was den Biss, Bälle zu erobern, angeht“, sagte Stadler zum österreichischen Portal 90Minuten.
Im Finale treffen Husic und Co. im Kampf um die WM-Krone am Donnerstag, dem 27. November, um 17 Uhr, in Al-Rayyan auf die portugiesische Auswahl. Das Spiel zeigt Sky Sport im kostenlosen Livestream. Zudem können Fans das Finale bei Fifa+ sehen. Dafür ist lediglich ein kostenfreies Konto erforderlich. Krönt Husic sich zum Weltmeister, dürfte er mit einigem Selbstbewusstsein zurück an die Grünwalder Straße kehren.