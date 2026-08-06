Weltmeister Augenthaler kommt am Freitag in seine Heimat

Klaus Augenthaler kommt am Freitag nach Niederbayern – Foto: Bayern-Park

Prominenter Besuch beim Nachwuchsfußball in Niederbayern: Fußball-Weltmeister Klaus Augenthaler kommt am Freitag auf das Sportgelände des SV Neukirchen-Steinburg. Der Bayern-Park holt die FC-Bayern-Legende zum Abschluss des dreitägigen Fußballcamps der Straubinger Fußballschule nach Neukirchen und ermöglicht den jungen Fußballerinnen und Fußballern sowie allen Besuchern einen besonderen Aktionstag. Klaus Augenthaler wird ab 11 Uhr vor Ort sein.

Mit dem Besuch setzt der Bayern-Park sein langjähriges Engagement für den regionalen Fußballnachwuchs fort und unterstützt gleichzeitig die wertvolle Arbeit der Fußballvereine vor Ort. Gemeinsam mit der Straubinger Fußballschule unter der Leitung von Markus Heiß erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreicher Fußballtag mit einem der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten. Der aus dem FC Vilshofen hervorgegangene Klaus Augenthaler prägte über viele Jahre den FC Bayern München wie kaum ein anderer Spieler. Mit den Münchnern gewann er sieben Deutsche Meisterschaften und drei DFB- Pokale, ehe er 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel holte. Die Besucher können Klaus Augenthaler den ganzen Tag über hautnah erleben. Der Weltmeister beantwortet Fragen der Nachwuchskicker und Fans, gibt Autogramme, begleitet das Finalspiel des Fußballcamps als Schiedsrichter, leitet eine Trainingseinheit und zeigt an der Torwand sowie an der Fußball-Dartscheibe sein fußballerisches Können.



