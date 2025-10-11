Der bei diesem Schuss erfolgreiche Noah Pirner ebnete mit einem Blitz-Doppelpack den Weg zum ungefährdeten Auswärtssieg der DJK Ammerthal. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Weltklasse Sommerer: Ammerthal springt an die Spitze Landesliga Nordost, Samstag: DJK löst die Auswärtsaufgabe in Mögeldorf mit Bravour und gewinnt 5:1

Perfekter Samstag für die DJK Ammerthal in der Landesliga Nordost! Die Mannen von Trainer Tobias Rösl bauen ihre Siegesserie weiter aus. Bei der SpVgg Mögeldorf gab es ein sattes 5:1 (3:1). Noah Pirner mit einem ganz frühen Doppelpack, Simon Pirner und der ebenfalls zweimal erfolgreiche Michael Janner trugen sich für starke Oberpfälzer in die Torschützenliste ein.



Herauszuheben war neben der gesamten Teamleistung speziell die Darbietung von Christopher Sommerer. Ammerthals Keeper und Kapitän parierte früh einen Elfmeter und war später noch zweimal bärenstark zur Stelle. Und das Beste an diesem Nachmittag: Weil der bisherige Leader FC Eintracht Münchberg nur 0:0 spielte, übernimmt die DJK die Tabellenführung.



„Die Mannschaft hat sich den Auswärtssieg mehr als verdient erarbeitet. Sie hat einen Riesen-Aufwand betrieben. Das hohe Tempo des Gegners am Anfang hat sie gut in den Griff bekommen. Neben den Toren haben wir mehrere klare Chancen vergeben. Der Sieg ist mehr als verdient“, freute sich DJK-Trainer Tobias Rösl nach Spielende. Einen seiner Akteure sprach er ein Sonderlob aus: „Das war eine brutal gute Leistung unseres Torwarts Christopher Sommerer, der uns beim Stand von 1:0 einen Foulelfmeter gehalten hat und danach nochmal zwei Mal stark agiert hat.“ Derzeit hat Rösl keinen Grund zum Meckern: „Die Mannschaft ist momentan in sich sehr stark, sie will die Sachen umsetzen und die Spiele klar ziehen. Dazu kommt eine Top-Fitness.“





Alles auf einen Blick:



SpVgg Mögeldorf: Valentin Freymann - Clemens Zink (22. Eron Sejdijaj), Christian Lathe, Felix Walter, Serdal Özdil, Andre Lunz (69. Julian Feeder), Hendrik Behnisch, Fabian Schreiner (13. Max Merkel), Leo Kranich, Luca Vitalini (73. Maximilian Ditandy), Luca Glauber (66. Levi Stark) - Trainer: Manuel Bergmüller

DJK Ammerthal: Christopher Sommerer - Daniel Gömmel, Dennis Weidner, Henrik Brüggen (83. Jan-Luis Knisch), Marco Kaiser, Fabio Pirner, Dominik Haller (66. Martin Popp), Marco Wiedmann, Simon Pirner (75. Anton Shynder), Noah Pirner (80. Yaroslav Vlasenko), Michael Janner (87. Vinzenz Stemp) - Trainer: Tobias Rösl

Tore: 0:1 Noah Pirner (3.), 0:2 N. Pirner (7.), 1:2 Hendrik Behnisch (14.), 1:3 Simon Pirner (39.), 1:4 Michael Janner (62.), 1:5 Janner (71.)

Gelb-Rot: Hendrik Behnisch (90./Mögeldorf/Foulspiel)

Besonderes: Andre Lunz (Mögeldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christopher Sommerer (5.)