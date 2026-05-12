Weltenburg Rele-Verzicht! Großmuß gerettet, Saal & Vilslern Relegant »Eindeutige Entscheidung«: SpVgg Weltenburg zieht sich freiwillig aus der Kreisklasse zurück und bildet mit dem SC Thaldorf eine SG +++ Massive Auswirkungen im Abstiegskampf der Kreisklasse Kelheim: SV Saal hat Relegationsplatz sicher, SG Großmuß/Hausen ist direkt gerettet +++ Kreisklasse Landshut: TSV Vilslern hat Relegation als "Bester Kreisklassen-13." sicher von Sebastian Ziegert · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Bitter, aber nachvollziehbar: die SpVgg Weltenburg zieht sich freiwillig aus der Kreisklasse zurück. – Foto: Nicole Seidl

Es wäre ein Herzschlagfinale in der Kreisklasse Kelheim geworden. Doch vier Tage vorm großen Showdown überrascht die SpVgg Weltenburg, aktuell auf Relegationsplatz 11, mit einer folgenschweren Ankündigung. Aus akutem Personalmangel sieht sich die SpVgg Weltenburg in der kommenden Spielzeit nicht mehr in der Lage, eine Kreisklassen-Mannschaft zu stellen. Auch nicht in einer Spielgemeinschaft mit dem SC Thaldorf. Und verzichtet auch auf die Teilnahme an der Abstiegsrelegation...

"Wir müssen im Sommer den Abgang von gleich sieben (!) Leistungsträgern verkraften. Haben ohnehin keine Chance mehr, eine 2. Mannschaft zu stellen. Und werden mit dem SC Thaldorf eine Spielgemeinschaft bilden. In der A-Klasse", bekräftigt Weltenburgs Abteilungsleiter Tobias Huber gegenüber FuPa. "Unser Kader für nächste Saison gibt es ganz einfach nicht her, Kreisklasse zu spielen. Wir haben die Mannschaft letzte Woche einbezogen und abstimmen lassen. Die Entscheidung fiel eindeutig für die A-Klasse aus." Und so wird es nun also den kompletten Neustart als SG in der A-Klasse geben, mit Hermann Krammel als Trainer, der aktuell noch den oberbayerischen A-Klassisten SG Gelbelsee/Beilngries coacht. »Sowas machen wir auf gar keinen Fall« - Großmuß/Hausen rettet sich direkt. Saal, der ATSV Kelheim II und Vilslern haben Relegation sicher.





Überlegungen, dennoch in der Relegation zu starten, wurden indes ganz schnell vom Tisch gewischt. "Sowas machen wir auf gar keinen Fall! Wenn wir die Relegation gespielt hätten, wär's um nix anderes gegangen, als die Spiele zu gewinnen!", erklärt Huber. Und so profitiert die Konkurrenz vom "freien Relegations-Platz", den die SpVgg Weltenburg ohnehin nicht wahrgenommen hätte. Gedanklich wird also die SpVgg auf den letzten Tabellenplatz der Kreisklasse Kelheim gesetzt. Und der spannende Abstiegskampf am Schlussspieltag fällt aus! Die SG Großmuß/Hausen rettet sich direkt. Der ATSV Kelheim II bestreitet die Abstiegsrelegation, ebenso wie der SV Saal an der Donau, der von Platz 13 auf 12 vorrutscht.



Eine weitere Konsequenz ergibt sich aus dem "Rückzug" der Weltenburger: Das Rennen um den besten Kreisklassen-Tabellen-13. ist ebenso entschieden. Einzig die Kreisklassen Kelheim und Landshut waren noch im Rennen. Weil nun aber die SG Aiglsbach/Meilenhofen mit nur 8 (!) Punkten auf Rang 13 der Kreisklasse Kelheim vorrutscht, geht das zusätzliche Relegationsticket an die Kreisklasse Landshut, und damit an den TSV Vilslern, der den Direktklassenerhalt nicht mehr erreichen kann. Die SG Weihmichl/Neuhausen tritt gegen den SV Gündlkofen zum hochspannenden Direktduell um den Direktklassenerhalt an. Und der TSV Tiefenbach braucht einen eigenen Sieg UND ein Remis zwischen Weihmichl und Gündlkofen. Ansonsten geht's in die Relegation!



