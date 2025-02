Max Witzel (vorne) erzielte den 2:1-Führungstreffer für den FC Amberg. – Foto: Redaktion Schwandorf

»Welt geht nicht unter«: FC Amberg schießt Etzenricht 5:1 ab Testspiel am Montag: Der Landesligist gerät früh in Rückstand und dreht in der zweiten Halbzeit auf +++ Youngster Thiem trifft doppelt

Das war doch mal eine gelungene Generalprobe: Aus einem frühen 0:1-Rückstand machte der FC Amberg am Montagabend einen deutlichen 5:1 (1:1)-Sieg. Der Landesligist war in diesem kurzfristig anberaumten Testspiel zu Gast beim SV Etzenricht, Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Und die Mannen von Trainer Andreas Scheler, der 18 Akteure zum Einsatz brachte, schraubten das Ergebnis nach Wiederbeginn in die Höhe, zeigten sich in Tor- und Spielfreude.

Zunächst hielten die Hausherren richtig gut dagegen, ließen wenig zu. Bastian Strehl (9.) brachte den Bezirksligisten eingangs sogar in Führung. Erst kurz vor dem Pausentee (44.) kam Amberg durch ein Eigentor, das Etzenricht durch eine Fehlerkette selbst verschuldete, zum Ausgleich. Deutlich einseitiger verliefen die zweiten 45 Minuten. Beidseitig kamen einige frische Kräfte ins Spiel. Den längeren Atem behielt der FCA, der seine konditionellen Vorteile ausspielte. Drei Einswechsler schraubten das Ergebnis mit ihren Toren in die Höhe. Alex Kloos (48.), Doppeltorschütze und Youngster Elias Thiem (73. und 82.) sowie Max Witzel (85.) trugen sich in die Torschützenliste ein und sorgten für den deutlichen Endstand.









„In der ersten Halbzeit waren wir ganz gut drin. Dadurch dass uns heute mehrere Offensivspieler gefehlt haben, haben wir die ein oder andere Chance nicht besser ausgespielt. Das war eine wirklich gute Halbzeit, in der wir gut gegen den Ball agiert haben und kaum etwas zugelassen haben. Der Gegentreffer per Eigentor war unsere einzige Fehlerkette“, zeigte sich Etzenrichts Spielercoach Andreas Wendl zufrieden mit den ersten 45 Minuten. Weniger positiv bewerte er den zweiten Durchgangs seines Teams: „Nach der Pause haben wir viel umgestellt, mehrere Spieler ausgewechselt. Dass es so hoch ausfällt, war schon auch unsere eigene Schuld. Insgesamt bewerte ich das Spiel aber nicht über, weiß das einzuordnen. Für uns geht die Welt nicht unter.“



Der SV Etzenricht testet als Nächstes gegen die SpVgg Pfreimd (Freitag, 18.15 Uhr), während es für den FC Amberg am kommenden Samstag bereits ernst wird. Dann kommt der TSV Seebach zum Nachholspiel in der Landesliga Mitte an den Schanzl.