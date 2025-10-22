Wellschmidt trifft sechsmal – Hevesen überrollt Engern

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Im Interview spricht der Versicherungskaufmann und frühere Jugend-Bundesligaspieler von Arminia Bielefeld über die starke Mannschaftsleistung, seinen Traum vom Bezirksliga-Aufstieg, Anrufe anderer Vereine – und warum er trotz beeindruckender Torquote am liebsten einfach mit Freunden Fußball spielt.

Der 32-jährige Stürmer Alex Wellschmidt hat beim 8:0-Sieg des FC Hevesen über den SV Engern ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Gleich sechs Treffer steuerte der 186 Zentimeter große Rechtsfuß zum höchsten Saisonsieg seines Teams bei. Mit dem deutlichen Erfolg bleibt Hevesen (27 Punkte) in der Spitzengruppe der Kreisliga.

Es war ein Nachmittag, der in die Vereinsgeschichte des FC Hevesen eingehen dürfte: Beim SV Engern gewann der FCH mit 8:0 – und einmal mehr stand ein Name über allem. Alex Wellschmidt, 32 Jahre alt, sorgte mit sechs Treffern nahezu im Alleingang für den höchsten Saisonsieg seines Teams. Mit diesem Erfolg festigt Hevesen nach 13 Spielen den dritten Tabellenplatz und bleibt mit nun 27 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze.

„Wir wollten gut ins Spiel kommen und den Gegner früh unter Druck setzen“, sagte Wellschmidt nach der Partie. „Das ist uns über alle Mannschaftsteile hinweg vom Anpfiff an sehr gut gelungen.“ Schon in der zweiten Minute eröffnete der bullige Stürmer den Torreigen, legte in der 2., 14. und 30. Minute nach und traf nach der Pause noch dreimal. Engern war chancenlos.

Dass Wellschmidt derzeit in Topform ist, führt er auf den Teamgeist und die körperliche Verfassung der Mannschaft zurück. „Ich denke, dass wir unseren Gegnern momentan vor allem im Fitnessbereich überlegen sind. Dadurch können wir unsere Spielidee konsequent und erfolgreich auf den Platz bringen“, so der Rechtsfuß.

Mit Blick auf die Tabelle bleibt der Routinier allerdings vorsichtig optimistisch: „Ich denke, dass es bis zum Schluss spannend bleiben wird. Wichtig wird die Zeit nach der Winterpause.“ Schon jetzt aber gilt Hevesen als eine der formstärksten Mannschaften der Liga – auch, weil Wellschmidt an seine herausragenden Torquoten der Vorjahre anknüpft.

Der frühere Jugend-Bundesligaspieler von Arminia Bielefeld ist in Hevesen längst eine feste Größe. Anfragen anderer Vereine gab es durchaus, doch ein Wechsel kommt für ihn nicht infrage. „Ich fühle mich pudelwohl beim FC Hevesen. Wir sind auf und neben dem Platz ein richtig starkes Team.“

Ein Aufstieg in die Bezirksliga wäre für Wellschmidt, dessen Spitzname im Team schlicht „Welle“ lautet, der krönende Abschluss seiner Karriere: „Es wäre nochmal schön, mit dem FC Hevesen den Aufstieg zu schaffen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.“

Wie lange der torgefährliche Angreifer weitermacht, lässt er offen: „Solange ich Spaß habe und alles mit Beruf und Familie vereinbaren kann, bleibe ich am Ball.“ Und die Chancen stehen gut, dass das noch eine ganze Weile so bleibt – denn aktuell trifft „Welle“ wie noch nie.