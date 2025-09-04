– Foto: FuPaGraf

Wellness, Wahnsinn, Wetterleuchten - 3:0 eingekuschelt, 4:5 aufgewacht Als der Trainer den Deckel draufmachte

Der Emco-Kreispokal hat seine eigenen Gesetze und manchmal auch seine eigenen Wetterlagen. In Fresenburg begann die Partie zwischen SV Fortuna und der SG Schleper/Lehrte mit Sonnenschein, ehe Schiedsrichter Jens Kamppling in der 76. Minute alle Akteure in die Kabine schickte: ein heranziehendes Gewitter machte eine halbstündige Unterbrechung notwendig. Bis dahin hatte Fortuna allen Grund zur Freude. Simon Schulte-Greve brachte die Gastgeber früh in Führung, lupfte später zum 2:0 und legte damit den Grundstein für eine komfortable Führung. Christoph Kremer erhöhte auf 3:0 und Fresenburg legte sich diesen Vorsprung wie einen dicken Daunenschal um: warm, sicher, gemütlich. Doch kaum war man eingekuschelt, riss die SG Schleper/Lehrte an den Fäden und plötzlich stand’s zur Pause nur noch 3:2. Von Wellness zu Wahnsinn in 45 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel ging es weiter hin und her. Fortuna durfte noch einmal hoffen, als Schulte-Greve in der 78. Minute mit seinem dritten Treffer das 4:2 markierte. Doch Schleper/Lehrte antwortete mit unerschütterlicher Geduld: Matteo Kohnen verkürzte, Stephan Menke glich in der Nachspielzeit aus. Und dann kam Johannes Strotmann. Der Spielertrainer wechselte sich in der 65. Minute selbst ein. 29 Minuten später stand er goldrichtig, fasste sich ein Herz und traf. Ein Traumtor, schwärmte man später auf Fresenburgs Instagram-Kanal. Für Schleper/Lehrte war es das Siegtor, für Fortuna ein bitteres Ende einer wilden Partie. Am Ende hieß es 5:4 für die SG, die damit in die nächste Pokalrunde einzieht. Fortuna verabschiedete sich erhobenen Hauptes und mit Applaus für jeden gewonnenen Zweikampf.