Wellinger Fußballfest

Mit Anpfiff der Partie zeigten beide Teams, dass man sich an diesem Tag nicht verstecken wollte und attackierte den Gegner früh und hoch. Hierbei zeigten die Gäste in der Anfangsviertelstunde jedoch eine gewisse Nervosität und so kam die DJK nach hohen Ballgewinnen zu einigen vielversprechenden Umschaltmomenten, die aber ohne die notwendige Ruhe ungenutzt blieben. Danach kam der FSV besser ins Spiel und man sah ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften zeigten eine hohe Laufbereitschaft und es entwickelte sich eine intensive Partie, in der nun auch der FSV zu Chancen kam. Nach zwei brandgefährlichen Distanzschüssen war es dem hervorragend aufgelegten DJK-Schlussmann Hendrik Poss zu verdanken, dass der FSV nicht in Führung ging. Gegenüberliegend scheiterte für die DJK Giovanni Kevin Paiola an der Querlatte. Nach einem Eckball, kam es dann zur bis dato größten Chance der Begegnung, als Daoud Daoud nach einem FSV-Eckball den Ball unmittelbar vor der Linie blockte und somit ein sicheres Tor verhinderte. Kurz vor der Halbzeitpause war es die beste Kombination der ersten 45 Minuten, die David Gagliardi zu einer Großchance verhalf, dieser verzog jedoch deutlich. So blieb es nach beiderseits ungenutzten Möglichkeiten bei einem 0:0 zur Halbzeitpause. Nach einer taktischen Anpassung in der Halbzeitpause war die DJK mit Beginn der zweiten Hälfte die dominantere Mannschaft und hatte nun auch deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner. Man ließ die Gäste in keine gefährlichen Räume mehr und diese kamen in der Folge auch zu keinen nennenswerten Abschlüssen. Diese Überlegenheit führte dann auch zur verdienten Führung, als DJK Top-Scorer Maikel Zenner nach Vorlage von Antony Vasilevski mit einem sehenswerten und unhaltbaren Schuss aus der Drehung zum 1:0 traf. In der Folge versuchten die Gäste wieder offensiv in die Partie zurück zu finden, was jedoch nicht wirklich gelang. Durch defensive Wechsel reagierte die DJK und ließ bis in die Nachspielzeit keine wirkliche Torchance für den FSV zu. Kurz vor Schluss rettete die Gäste dann erneut der Querbalken, als David Gagliardi mit einem direkten Freistoß knapp am 2:0 scheiterte. Darüber hinaus war es aufgrund der guten Defensivarbeit auch zu verschmerzen, dass die DJK noch einige vielversprechende Konter ungenutzt ließ. Letztlich gingen die Löwen insbesondere aufgrund der 2. Halbzeit verdientermaßen als Sieger vom Platz und trugen sich fest in das Geschichtsbuch der DJK Saarwellingen ein. Losgelöst vom Ergebnis, gab es an diesem Tag aber auch noch einige andere Dinge die laut DJK-Vorstand Steven Harion noch Erwähnung finden müssen. "Zum einen möchte ich die hervorragende Spielleitung des erfahrenen Schiedsrichters Markus Vogel, der sich der Bedeutung dieses Spieles bewusst war und sich sowohl vor wie auch während dem Spiel entsprechend präsentierte und eine tadellose sowie höchstsouveräne Leistung zeigte. Passend hierzu sind dann auch insbesondere die Spieler und die Verantwortlichen beider Vereine zu loben, die über die gesamte Spielzeit ein von gegenseitigem Respekt geprägtes und stets faires Verhalten zeigten, was auch für die zahlreichen Zuschauer galt. Auch die dritte Halbzeit wird vielen in guter Erinnerung bleiben, so dass man zu Recht das Gefühl mitnehmen konnte, dass man losgelöst vom Ergebnis ein „Wellinger Fußballfest“ am Schäferpfad erleben konnte und man sich bereits jetzt auf das Rückspiel im Weidenbruch freuen kann".