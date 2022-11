– Foto: Andreas Hannig

Welle zurück an der Spitze - Ashausen gelingt Überraschung Kreisliga Harburg: Tabellenführung in der Liga wird hin und her gereicht

In der Kreisliga Harburg hat sich der TV Welle wieder an die Tabellenspitze gesetzt. Der TVW profitierte dabei davon, dass die SG Estetal trotz Pausenführung am Ende unterlegen war. Im Tabellenkeller landeten der TV Meckelfeld und der MTV Ashausen-Gehrden zwei wichtige Siege.

Keine Tore am Fliegenberg! Damit bleibt Holvede vier Zähler hinter der SGE. Weil im Tabellenkeller die Konkurrenz punktete, muss der TSV den Blick langsam nach unten richten.

Klare Angelegenheit für den TSV Heidenau! Im Heimspiel gegen den TuS Fleestedt brachte ein frühes Tor von Philip Lopes de Carvalho Lucas den Favoriten auf die Siegerstraße. Auch wenn der TuS zwischenzeitlich den Anschlusstreffer erzielte, war der Sieg der Gastgeber nicht in Gefahr.

TVW-Coach Sascha Mummenhoff: "Wir sind mit dem Ergebnis heute absolut zufrieden. Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen motivierten Gegner. Wir hatten uns vorgenommen, gerade in der Anfangsphase hellwach zu sein, um nicht wie in der Vorwoche wieder einem Rückstand hinterherzulaufen. Das ist uns gut gelungen. Sicherlich hätte es unserem Spiel gut getan, wenn wir etwas früher in Führung gegangen wären – etwa durch den Elfmeter, den der Jesteburger Torwart sehr gut hält. Gut war dann, dass wir noch vor der Pause den Führungstreffer erzielten. Wenn man etwas kritisieren möchte, dann, dass wir im letzten Drittel nicht konsequent genug waren. Wir haben da einige Bälle leichtfertig hergeschenkt. Auch bei den zweiten Bällen können wir uns noch verbessern. Gefühlt sind wir auch gut aus der Pause gekommen. Es spricht für die Mannschaft, dass wir uns durch den Ausgleich nicht aus der Ruhe haben bringen lassen, sondern weiter ruhig nach vorn gespielt haben. Die erneute Führung resultierte dann aus einer sehr sehenswerten Kombination. Zum Ende des Spiels warf Jesteburg alles nach vorn. Klar, dass sich da die eine oder andere Chance ergab. Kompliment an das ganze Team, dass wir das gut verteidigt haben. Das dritte Tor war dann schließlich verdient, hätte aber auch schon früher fallen können. Insgesamt sind wir mit dem Verlauf der Hinserie sehr zufrieden. Als Aufsteiger sind wir mit 32 Punkten unter den Top 3 und haben mit 43 Toren den besten Angriff gestellt. Die noch anstehenden beiden Rückrunden-Spiele gegen Ramelsloh und Este werden zeigen, ob wir den Jahresabschluss noch positiver gestalten können."

Kein Sieger im Topspiel! Die Duellanten sparten sich die Tore für den zweiten Durchgang auf. Nachdem Till Strobehn die Nenndorfer in Führung schoss (54.), gelang Dean-Yannek Greve der schnelle Ausgleich (66.).

Große Enttäuschung beim FC Este 2012 II! Im Aufsteiger-Duell wollten die Gäste mit einem Dreier, ein Lebenszeichen setzen. Stattdessen nahmen die Moisburger einen frühen Gegentreffer hin und mussten bereits zur Pause die Hoffnung auf Zählbares begraben.

Die SG Estetal schien auf einen guten Weg zu sein, die Tabellenführung zu sein. Obwohl die SGE durch einen Treffer von Steffen Glade (45.) und in Überzahl in die Kabine ging, stand der Favorit am Ende mit leeren Händen da. Im zweiten Durchgang glich Tobias Nehl für zehn Gäste aus (50.), ehe sich Jascha Peters für eine Notbremse ebenfalls einen Platzverweis einhandelte. Unter gleichen personellen Voraussetzungen fand der FCR durch Mateusz Peek per Strafstoß (55.) und Robin Glade (85.) die entscheidenden Hebel für den Dreier.