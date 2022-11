Welle mit unglaublichem Comeback - Heidenau gewinnt im Derby Kreisliga Harburg: Trotz verschossenem Elfmeter dreht der Aufsteiger einen 1:4-Rückstand

Der TV Welle legt eine der Aufholjagden der Saison hin und biegt einen 1:4-Pausenrückstand in einen 5:4-Sieg um. Deswegen findet Trainer Sascha Mummenhoff die Moral seiner Mannschaft "einfach nur beeindruckend". Mit der SG Estetal und dem TuS Nenndorf feiert aber auch die Konkurrenz im Kampf um die Tabellenspitze der Kreisliga Harburg wichtige Siege.

Anfangs war der TSV Auetal noch gut im Spiel. Zunächst gingen die Gäste durch Lasse Speckin (17.) in Führung, später glichen sie durch Leon Ahrens aus (27.). Am Ende gerieten die Toppenstedter aber deutlich unter die Räder und kassierten eine 2:7-Packung. Damit kann Rosengarten vorsichtig nach oben luschern, Auetal muss noch ein wenig nach unten blicken.

Nachdem die Moisburger einige Spieler deutlich verloren, präsentierten sie sich diesmal stark verbessert. Der Aufsteiger schnupperte bis zum Schlusspfiff an einer Überraschung, musste sich dem Tabellenführer aber dennoch knapp geschlagen geben.

FCE-Co-Trainer Julius Perlowski: "Wir können auf unsere heutige Leistung echt stolz sein.

Wir haben 90 Minuten gegen das Topteam der Liga mithalten können und haben es den Gästen mehr als schwer gemacht, ihr Spiel abzuliefern. Wir sind, nicht wie in den letzten Spielen, nach Rückstand auseinandergebrochen und konnte noch zweimal den Anschlusstreffer erzielen. Auf so eine Leistung können wir aufbauen und werden in den nächsten Spielen endlich wieder Punkte sammeln."