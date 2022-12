Welle bleibt ganz oben, Este enttäuscht im Keller-Duell "Der perfekte Schlusspunkt unter einem unglaublichem Jahr"

In der Kreisliga Harburg hat ein Nachholspieltag das Tabellenbild für den Winter geklärt: Der TV Welle wird an der Spitze überwintern, auch wenn das Resultat über den Spielverlauf hinwegtäuschte. Im Tabellenkeller landete der TuS Fleestedt gegen enttäuschende Moisburger einen wichtigen Dreier.

TuS Fleestedt – FC Este 2012 II 5:1. Die Niederlage-Serie des FC Este 2012 II setzt sich auch in Fleestedt fort. „Wir wollten uns heute mit einer guten Leistung und Punkten in die Winterpause verabschieden“, sagt Co-Trainer Julius Perlowski. „Leider ging dieser Plan nach hinten los und wir lieferte eine der schwächsten Leistungen dieses Jahres ab. Der Sieg für Fleestedt ist absolut verdient und hätte noch höher ausfallen können. Es wartet nun viel Arbeit auf uns, um uns bestmöglich auf die Rückrunde vorzubereiten.“ Tore: 1:0 (29.) Nintscheff, 2:0 (45.) Heins, 2:1 (48.) Hense, 3:1 (67.) Heins, 4:1 (80.) Heitmann, 5:1 (82.) Nowek.

TSV Heidenau - TuS Nenndorf 1:1. Heidenau wollte sich mit einem Dreier an Nenndorf heranpirschen, Letztere wiederum die Tabellenführung in der eigenen Hand behalten. Bis in die Schlussphase schien der TSV sein Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, der durch einen Strafstoß von Peer-George Wenzel in Führung lag (45.). Schließlich gab Till Strohbehn den Spielverderber, indem er für die Jungs vom Vaenser Grund den Ausgleich markierte. Die Punkteteilung dürfte sich für beide Duellanten nach zu wenig anfühlen. Tore: 1:0 (45.) Wenzel, 1:1 (80.) Strohbehn.

TV Welle - MTV Ramelsloh 5:1. Der TV Welle überwintert an der Tabellenspitze der Kreisliga Harburg und hat sich dafür mit einem deutlichen Ergebnis gegen einen der Verfolger durchgesetzt. Zumindest das Resultat täuschte ein wenig über den Spielverlauf hinweg.