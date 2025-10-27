Welldorf-Güsten springt auf Rang zwei

Nach dem neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Düren hat sich das Tabellenbild nicht geändert. Spitzenreiter bleibt der VfV Winden trotz des Spielausfalls bei Rhenania Lohn. Neuer direkter Verfolger sind die Grün-Weißen aus Welldorf-Güsten dank des 2:1-Heimsieges gegen Nörvenich-Hochkirchen, das damit wieder in den Tabellenkeller rutscht. Dort befindet sich auch Salingia Barmen, das sich bei Düren 77 mit 1:3 geschlagen geben musste.

„Die ersten 45 Minuten hat meine Mannschaft sehr gut gespielt, vor allen Dingen ihre Abwehraufgaben sehr diszipliniert erledigt“, lobte Trainer Chris Bandur. Mit anschließenden „Nadelstichen“ drängte man Welldorf-Güsten immer wieder in die Defensive, wobei allerdings keine richtigen Möglichkeiten heraussprangen – bis zur 51. Minute: Einen abgefälschten Schuss konnte Henri Winter im Tor der Grün-Weißen zwar abwehren, aber beim Nachschuss wäre er machtlos gewesen. „Da hatten wir wirklich Glück, denn der Ball prallte an die Latte. Wäre dies das 2:0 gewesen, wären wir nicht mehr zurückgekommen“, vermutete Graf.

Dem ersten Saisonsieg am vorletzten Sonntag gegen Lohn folgte für die SG Nörvenich/Hochkirchen ein 1:2 bei Grün-Weiß Welldorf-Güsten. Der Heimsieg ging für Trainer Thomas Graf völlig in Ordnung. „Unser Gast hatte im gesamten Spiel nur zwei wirklich gute Torchancen“, stellte er fest. Die erste nach elf Spielminuten, bei der die Abwehrreihe der Platzelf nicht im Bilde war, nutzte Jan-Niklas Pyka aus. Sein Schuss ins lange Eck brachte die überraschende Führung für die SG.

Es kam anders, Jens Westmark erlöste seinen Trainer acht Minuten später. Eine Flanke von Jan Pahl drosch er zum 1:1 ins Netz. Ein Treffer, der laut Graf „längst überfällig war“. Fortan bestimmte der Gastgeber eindeutig das Spiel, aber trotz guter Tormöglichkeiten wollte der Führungstreffer nicht fallen. Für den bedurfte es eines Foulelfmeters. „Der Strafstoß war mehr als fragwürdig“, konstatierte Bandur. Auf jeden Fall brachte das gepfiffene Foulspiel an Noah Möres das 2:1 für Grün-Weiß, Carl Pithan verwandelte (68.). Welldorf-Güsten brachte den Vorsprung über die Zeit und kletterte auf Tabellenplatz zwei.„Jetzt freuen wir uns auf das Spiel in Winden“, blickt Graf schon auf den kommenden Spieltag, wo es zum Spitzenspiel beim VfV kommt.

Fatmir Kastrati, Trainer des JSV Frenz, sah eine 0:2-Heimniederlage gegen Huchem-Stammeln. „Mit der ersten Halbzeit bin ich zufrieden. Dass wir schon mit 0:2 zurücklagen, war der Tatsache geschuldet, dass wir unsere Tormöglichkeiten nicht nutzten“, sagte Kastrati. Dazu zählte auch die Großchance von Ali Makki in der 16. Minute. Da hatte er Torhüter Jona Reisky schon ausgespielt und musste den Ball nur noch einschieben. „Aber mit der Schuhspitze schiebt er das Leder ins Seitenaus“, ärgerte sich Kastrati. Nach der Pause sie sein Team nicht nicht mehr Herr der Lage gewesen, fand Kastrati. „Aber unser Gast hat sich auch keine Chancen mehr erspielt, auch der hat nur mit langen Bällen agiert. So haben wir verdient verloren.“

Das Spiel zwischen dem BC Oberzier und Borussia Freialdenhoven wurde auf den 4. März kommenden Jahres verlegt. Die beiden Paarungen zwischen Koslar und Wenau beziehungsweise Lohn und Winden fielen der Witterung zum Opfer.

Der Spieltag im Überblick:

Welldorf-Güsten - Nörvenich/Hochkirchen 2:1 (0:1): 0:1 Pyka (12.), 1:1 Westmark (57.), 2:1 Pithan (FE., 68.)

Frenz - Huchem-Stammeln 0:2 (0:2): 0:1 Germes (20.), 0:2 Peters (31.)

Düren 77 - Golzheim 3:2 (0:0): 1:0 Bergstreiser (55.), 1:1 Hürtgen (69.), 2:1 Kmeinasi (73.), 3:1 Tsiakiris (80.), 3:2 Kromm (90.+3)

Burgwart - Jülich 10/SV Hoengen 1:1 (1:0): 1:0 Salmen (24.), 1:1 Owusu (47.)

SW Düren - Barmen 3:1 (2:1): 1:0 Sisman (19.), 1:1 Breuer (31.), 2:1 Rahal (33.)

Koslar - Wenau abgesagt

Lohn - Winden abgesagt

