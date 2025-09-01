Welldorf-Güsten macht es in Lohn lange spannend

Blickt man auf die drei Neulinge der Kreisliga A Düren, dann konnten lediglich die Schwarz-Weißen aus Düren mit dem 0:0 zum Heimauftakt gegen Koslar einigermaßen zufrieden sein. Die etwas rauere Luft eine Liga höher verspürten aber Salingia Barmen beim 1:2 gegen Huchem-Stammeln beziehungsweise die Jugendsportler aus Frenz, die vor eigenem Publikum mit 2:5 gegen Germania Burgwart die Segel streichen mussten.

Was auch Absteiger Rhenania Lohn widerfuhr. Bis zur 89. Minute hielt man einen 1:0-Vorsprung gegen Mitabsteiger Welldorf-Güsten, um dann noch mit 1:2 die Punkte abzugeben. Für Lohns neuen Coach Frank Löhr war dies der zum Schluss hin fehlenden Kondition geschuldet. „Wir sind erst zwei Wochen im Training, eher hatte ich keine komplette Mannschaft auf dem Platz stehen. Da bist du gegen ein so eingespieltes Team chancenlos, auch weil der Gegner schon so kompakt stand.“

Löhr zog dennoch den Hut vor seinen Jungs. „Die haben die 1:0-Führung lange gegen den Top-Favoriten der A-Liga verteidigt, aber zum Schluss fehlte die Luft nach hinten.“ Der Gastgeber war früh (25.) durch Cuma Erol in Führung gegangen. Sein schönes Kontertor hätte ausgebaut werden müssen. Möglichkeiten waren da, auch wenn Löhr zur Pause den Grün-Weißem die bessere Spielanlage bescheinigte. Das sah auch sein Gegenüber Thomas Graf so. „Aber wir haben die guten Chancen einfach gegen einen destruktiv spielenden Gegner ausgelassen“, bemängelte er. Mit Beginn der zweiten Halbzeit habe sich seine Mannschaft sehr schwergetan. „Wir haben einfach nicht zu unserem Rhythmus gefunden.“

So war die Rhenania dem 2:0 näher als Welldorf-Güsten dem Ausgleich. Welcher dann doch fiel. Nach einem Eckball von Jens Westphal verlängerte Ben Grafen den Ball per Kopf, der landete im Tor (89.), zuletzt war aber wohl ein Lohner am Ball, ein unglückliches Eigentor also. Grafen kam doch noch zu seinem Treffer. In der fünften Minute der Nachspiel rannte Westphal auf Lohns Keeper Yannik Steigels zu, der den Schuss parierte, Grafen war im Nachschuss erfolgreich.

Danach wurde es hektisch. Lohn erzielte das 2:2, welches aber vom Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. „Für mich war es ein klares Tor, trotzdem hat das junge Gespann sehr gut gepfiffen“, lobte Löhr. Gästecoach Graf atmete nach der langen Nachspielzeit tief durch. „Der Einstieg in die A-Liga war mit dem Sieg positiv. Das war eine harte Nuss, aber wir haben sie gekackt.“

