Welldorf-Güsten knapp und Salingia Barmen ungeschlagen zum Gruppensieg

Der zweite Vorrundenturniertag in den Deka- und LBS-Gruppe, mit mehreren A-Ligisten, wie Jugendsport Wenau, GW Welldorf-Güsten, Salingia Barmen, Viktoria Koslar oder auch dem SV Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln, der allerdings nur mit der Zweitvertretung antratten, versprach mit Gegnern aus den Kreisligen B und C - SC Ederen, SV Niederzier und Constantia Gereonsweiler einen spannenden Turnierabend.

Zum ersten mal im Turnierverlauf mussten die Schiedsrichter mehrfach auf Strafstoß wegen Überschreitung der Mannschaftsfoul-Grenze entscheiden, welches zu mehreren Diskussionen zwischen Mannschaften und den Offiziellen führte - Vorsicht war geboten, da jedes weitere Foul wieder zu einem Strafstoß führt(!), wie der Jugendsport Wenau in ihrem Spiel gegen GW Welldorf-Güsten feststellen musste. Jedoch wurden alle gegebenen Strafstöße vom jeweiligen Torwart pariert oder aber verschossen



In der Deka-Gruppe qualifizierte sich neben GW Welldorf-Güsten der Jugendsport Wenau mit sieben Punkten für die nächste Runde. Der SV Niederzier schied mit drei Punkten aus, während Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln punkt- und torlos blieben. In der LBS-Gruppe folgte der SC Ederen mit sechs Punkten auf Rang zwei hinter Salingia Barmen, während der A-Ligist Viktoria Koslar mit drei und Constantia Gereonsweiler mit null Zählern die Segel strichen.



