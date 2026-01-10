Welldorf-Güsten knapp und Salingia Barmen ungeschlagen zum Gruppensieg

Der zweite Vorrundenturniertag in den Deka- und LBS-Gruppe, mit mehreren A-Ligisten, wie Jugendsport Wenau, GW Welldorf-Güsten, Salingia Barmen, Viktoria Koslar oder auch dem SV Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln, der allerdings nur mit der Zweitvertretung antratten, versprach mit Gegnern aus den Kreisligen B und C - SC Ederen, SV Niederzier und Constantia Gereonsweiler einen spannenden Turnierabend.
Zum ersten mal im Turnierverlauf mussten die Schiedsrichter mehrfach auf Strafstoß wegen Überschreitung der Mannschaftsfoul-Grenze entscheiden, welches zu mehreren Diskussionen zwischen Mannschaften und den Offiziellen führte - Vorsicht war geboten, da jedes weitere Foul wieder zu einem Strafstoß führt(!), wie der Jugendsport Wenau in ihrem Spiel gegen GW Welldorf-Güsten feststellen musste. Jedoch wurden alle gegebenen Strafstöße vom jeweiligen Torwart pariert oder aber verschossen
In der Deka-Gruppe qualifizierte sich neben GW Welldorf-Güsten der Jugendsport Wenau mit sieben Punkten für die nächste Runde. Der SV Niederzier schied mit drei Punkten aus, während Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln punkt- und torlos blieben. In der LBS-Gruppe folgte der SC Ederen mit sechs Punkten auf Rang zwei hinter Salingia Barmen, während der A-Ligist Viktoria Koslar mit drei und Constantia Gereonsweiler mit null Zählern die Segel strichen.
Alle Spielberichte findet ihr bei uns auf FuPa zum nachlesen:
Salingia Barmen – SC Ederen 4:1Tore:
1:0 Ruyters (6.), 2:0 Ruyters (7.), 2:1 Kotzott (11.), 3:1 Mertens (13.), 4:1 Mertens (13.)
Constantia Gereonsweiler – Viktoria Koslar 0:2Tore:
0:1 Müller (3.), 0:2 Oral (9.)Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln – Jugendsport Wenau 0:4Tore:
0:1 Kugel (3.), 0:2 Kugel (12.), 0:3 Kupsch (13.), 0:4 Feka (13.)Grün-Weiß Welldorf-Güsten – SV Niederzier 2:0Tore:
1:0 Castehl (6.), 2:0 Drexler (13.)SC Ederen – Constantia Gereonsweiler 2:1Tore:
1:0 Koraman (1.), 2:0 Kotzott (5.), 2:1 Chioveanu (9.)Jugendsport Wenau – Grün-Weiß Welldorf-Güsten 1:1Tore:
0:1 Zeitzen (2.), 1:1 Feka (4.)Besondere Vorkommnisse:
Mit Westmark (10.) und Drexler (Welldorf-Güsten) scheitern zwei Schützen mit ihrem Strafstoß an Torwart Hausmann (11.). Westmark (Welldorf-Güsten) verschießt aus Fairnessgründen Strafstoß (12.).Salingia Barmen – Constantia Gereonsweiler 3:0Tore:
1:0 Kerres (7. Eigentor), 2:0 Offermanns (8.), 3:0 Ruyters (10.)Gelb-Rot:
Chioveanu (11./Constantia Gereonsweiler/Wiederholte Unsportlichkeit)Besondere Vorkommnisse:
Bellartz (Salingia Barmen) verschießt Strafstoß (10.).Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln – Grün-Weiß Welldorf-Güsten 0:5Tore:
0:1 von Wirth (4.), 0:2 Drexler (8.), 0:3 Castehl (8.), 0:4 Castehl (10.), 0:5 von Wirth (13.)SC Ederen – Viktoria Koslar 4:0Tore:
1:0 Meurers (2.), 2:0 Meurers (4.), 3:0 Müller (9. Eigentor), 4:0 Meurers (11.)Besondere Vorkommnisse:
Jansen (SC Ederen) scheitert mit Strafstoß an Torwart Diab (13.).Jugendsport Wenau – SV Niederzier 1:0Tore:
1:0 Görich (13.)Viktoria Koslar – Salingia Barmen 1:3Tore:
0:1 Riesen (3.), 0:2 Torkot (7.), 1:2 Hülsmann (12.), 1:3 Mertens (13.)SV Niederzier – Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln 2:0Tore:
1:0 Da Lanca (6.), 2:0 Häuser (13.)
Der Hallencup der Sparkasse Düren 2026 geht am heutigen Samstag ab 12:30 Uhr weiter. Dann kämpfen in der Jülicher Nordhalle die letzten Teams um den Einzug in die Zwischenrunde. In der Provinzial-Gruppe treffen der Türkische SV Düren, BC Oberzier, SV Siersdorf, SC Stetternich und der SV Merken aufeinander, in der S-Pioneer-Gruppe messen sich SC Jülich/Hoengen, SV Jülich, FC Germania Kirchberg, Rhenania Mariaweiler und SV Jülich-Selgersdorf.FuPa begleitet das Turnier an allen vier Tagen und tickert live aus der Halle.